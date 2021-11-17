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17.11.2021 20:12
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
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Геннадий Москаль: Украинцам пора ставить свечки, надвигается новый Чернобыль

Новости УкраиныАтомная энергетика Украины находится в критическом состоянии, и полная загрузка блоков АЭС для покрытия...

Атомная энергетика Украины находится в критическом состоянии, и полная загрузка блоков АЭС для покрытия дефицита электроэнергии может привести к катастрофе.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, заслуженный юрист Украины, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше 56% производили АЭС. У нас есть 15 энергоблоков. Пишут, что Запорожская АЭС остановила один энергоблок. По моим данным они врут – работает 8 из 15. И то – с большой загрузкой. Нет запчастей. Кто строил атомную энергетику Украины? СССР. Где все запчасти? В России.

Надо в воскресенье пойти в церковь, положить свечку чтобы атомная энергетика не взорвалась потому что все – старье. Зеленский стучит (кулаком) на Банковой – «давай, давай!». Это может кончиться большой трагедией для Украины», – заключил Геннадий Москаль.

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