Глава ассоциации крымских грузоперевозчиков опроверг данные из доклада министра транспорта РФ Мишустину

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Минтранс РФ отчитался о нормализации логистической ситуации с доставкой грузов в Крым. Движение легковых автомобилей по транспортному переходу идет без затруднений, большегрузы используют сухопутный маршрут, часть номенклатуры взяла на себя железная дорога.

Об этом министр транспорта России Виталий Савельев докладывал на совещании главе правительства РФ Михаилу Мишустину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Минтранса, весь въезжающий на Крымский мост транспорт подлежит досмотру. Тем не менее, к заторам это не приводит, и в среднем в час по мосту проезжают 250 автомобилей.

Что касается доставки грузов, то здесь используются три альтернативных пути: автомобильный по новым территориям РФ, железнодорожный и через Керченскую паромную переправу. Через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой с 10 октября проследовало около 7,5 тысяч единиц автотранспорта.

«Движение в колоннах в сопровождении машин ГИБДД помогает быстрее пройти пункты контроля по маршруту», – сообщил глава Минтранса и добавил, что для увеличения пропускной способности запущен транзит через два дополнительных пункта досмотра: грузовой – Весело-Вознесенка, легковой – Ульяновское – Шрамко. «На местах вопросами диспетчеризации, работой с водителями, пассажирами, грузоотправителями занимается Единая транспортная дирекция Минтранса России», – заверил Савельев.

На железнодорожные пути перешла доставка цемента и стройматериалов, необходимых для инфраструктурных проектов и объектов государственных программ.

Кроме того, функционирует паромное сообщение. По информации Минтранса, на линии работает семь паромов: пять автомобильных, способных перевезти до 800 машин в сутки, и два железнодорожных для переправки 90–100 железнодорожных вагонов.

«В отношении паромной переправы решением штаба установлена приоритетность грузов. В первую очередь, транспортировке подлежат скоропортящиеся и социальные грузы, потребительские товары первой необходимости», – напомнил Савельев и заверил, что население Крыма обеспечивается товарами народного потребления, предприятия получают необходимое сырьё, пассажирское сообщение сохранено.

У экс-министра транспорта Крыма Анатолия Цуркина (на фото) прогнозы не столь оптимистические. Как глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма, которая по соглашению с руководством Крыма взяла на себя основной объем грузоперевозок, Цуркин оперирует “актуальными расценками” на доставку грузов – они увеличились в 3 раза на автотранспорте и в 2 на железной дороге.

«В Крым проходило в среднем от 800 до 1,5 тысяч грузовых автомобилей свыше 12 тонн в сутки, и это без учета так называемого малотоннажного грузового транспорта, то есть газели. Соответственно, их нужно считать дополнительно. Один грузовой железнодорожный вагон берет 60 тонн. Если мы разделим 20 тысяч тонн в сутки на 60 тонн, то мы должны иметь 300 вагонов. А сейчас их 10, может, 20. Опять-таки железнодорожный сервис сегодня предоставляет вагоны без терморежима, – поделился Цуркин в комментарии «Коммерсанту». – До 7 октября перевозка 1 тонны из Краснодара в Крым обходилась в 2,2 тысячи руб. Что у нас происходит сегодня? Железнодорожная стоимость из Анапы в Симферополь — 3,2 тысячи за тонну. Но от производителя в Краснодарском крае до Анапы либо Тимашевска и от станции выгрузки в Симферополе грузы нужно довезти автомобилем. Итого мы получим 4,2 тысячи на тонне вместо 2,2 тысяч».

Сухопутный маршрут проходит через два пункта пропуска – в Новоазовске и на въезде в Крым. На каждом очереди растянулись на 20 км, и ждать приходится несколько дней. Из-за этого стоимость доставки груза из Краснодара в Симферополь выросла с 45 тысяч рублей до 150-160 тысяч за 20-тонную фуру.

Сегодня на Совмине глава Крыма Сергей Аксенов предложил сократить досмотр грузовиков, пломбируя их в Новоазовске. Часть трафика хотят перенаправить на пункт пропуска «Армянск», хоть это на 70 км увеличит дистанцию.