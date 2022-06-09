Гребенщикову сошло с рук финансирование убийц русских солдат

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Новости Украины

Никаких 12 миллионов евро у певца Бориса Гребенщикова не было – и нет, поэтому он не мог их пожертвовать украинским вооружённым формированиям.

Об этом сам Гребенщиков заявил в комментарии RBK, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, мероприятие худо-бедно собрало 12 миллионов евро. Эта сумма тоже пошла на помощь Украине», –говорил певец 21 мая израильскому «Девятому каналу».

Тогда же он назвал «непристойным», когда «одно государство в центре Европы варварски напало на другое», а весь мир «молчит и нервно курит в сторонке».

А сегодня Гребенщиков заявил, что не мог пожертвовать 12 миллионов Украине.

«Верить современным русским СМИ опасно. У меня никогда не было такой суммы, и пожертвовать ее я, соответственно, не мог», – оправдался Гребенщиков.

«Что случилось, Боря? Жим жим? Или просто кончились деньги? И ты снова хочешь зарабатывать их в ненавистной России? Например, на Нашем Радио?», – комментирует блогер Сергей Колясников.

Имеется в виду тот факт, что после заявления о 12 миллионах Украине на федеральном «Радио России» «забанили» авторскую программу Гребенщикова «Аэростат», которую он вёл с 2005 года. Однако музыкант быстро нашёл себя на «Нашем радио».

«Анонсы с сайта радио действительно пропали. Гребенщиков прокомментировал ситуацию Осторожно Media и сказал, что они «взяли временную паузу и [передача] скоро опять выйдет в эфир». Правда, теперь «Аэростат» будет выходить не на «Радио России» (холдинг ВГТРК), а на «Нашем радио». Выпуск у себя в ФБ (признан экстремистским) сам БГ и проанонсировал. Вот только и там, мне кажется, быстро забанят», – считает российская либералка Ксения Собчак.

Военкор Дмитрий Стешин отметил, что медиаперсоны, занявшие антироссийскую позицию, чувствуют свою безнаказанность и с удовольствием этим пользуются.

«Почему российские артисты могут собирать деньги на войну против России? А они знают твердо, что им за это ничего не будет. «Нет у вас методов против Борьки Гребенщикова, кукареку!»(с) – написал Стешин в своём Tekegran-канале.

Такого же мнения придерживается помогавшая Донбассу с первых дней войны российская рок-певица Юлия Чичерина.

«Одной рукой посылаем на СВО своих лучших сыновей, а другой кормим спонсоров их убийц. Преступная доброта со смертельным исходом..» – написала на своём канале Чичерина.