Иноагент Кох издевается над украинцами: Ну, и где же ваш майдан?
Украинцы лишь на словах могут говорить, что в состоянии влиять на свою власть угрозами новых майданов. На деле они на на них уже не способны.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом, заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, русофоб и аферист Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он недоумевает, почему украинцы рассчитывают, что Европа закончит их войну.
«Потому что вы сами не хотите или не можете заставить свою власть эту войну закончить. И все рассказы «У нас Майдан, мы сейчас выйдем». Где это все? Уже поводов для майдана с тысячу было за эти четыре года. Ни разу никакого майдана не случилось. Куда они все делись?», – говорит иноагент.
Беглый либерал напомнил об антиправительственных митингах в Москве в 2011 – 2012 годах на Болотной и Сахарова, признав, что тогда у него было полное ощущение, что власть струсит, а «мы добьемся, чего хотим», но оказалось все с точностью до наоборот.
«То же происходит с украинским обществом. Оно уже потеряло эту возможность, но думает, что она ещё у них есть. «Вот мы сейчас куда-то там выйдем». Ну так выйдите, вам что, мало того, что произошло, чтобы его [Зеленского] сместить? Вам, Янукович какую-то жопу надрал, так сказать, десятку подростков. Вы вышли на Майдан, а у вас тут спёрли денег под миллиарды. И где ваш Майдан? Или у вас нет такой возможности? Уже нет.
Все майдановцы уже в могиле лежат. Их всех похоронили в первый год войны, к счастью для Зеленского, потому что они первыми вскочили и побежали на фронт», – резюмировал Кох.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: