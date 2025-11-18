Украинцы лишь на словах могут говорить, что в состоянии влиять на свою власть угрозами новых майданов. На деле они на на них уже не способны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом, заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, русофоб и аферист Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей.

Он недоумевает, почему украинцы рассчитывают, что Европа закончит их войну.

«Потому что вы сами не хотите или не можете заставить свою власть эту войну закончить. И все рассказы «У нас Майдан, мы сейчас выйдем». Где это все? Уже поводов для майдана с тысячу было за эти четыре года. Ни разу никакого майдана не случилось. Куда они все делись?», – говорит иноагент.

Беглый либерал напомнил об антиправительственных митингах в Москве в 2011 – 2012 годах на Болотной и Сахарова, признав, что тогда у него было полное ощущение, что власть струсит, а «мы добьемся, чего хотим», но оказалось все с точностью до наоборот.