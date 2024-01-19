«Иранцы с этого начинали» – украинским собирателям боевых частей дронов отрывает руки

Украина обеспечивает ВСУ штатными боеприпасами для дронов в пределах социологической погрешности, поэтому украинцам приходится самостоятельно прикручивать ВОГи, калечиться и гибнуть.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила называющая себя волонтёром директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что дронами на кухне мы ситуацию не закроем. Понятно, что это не заменит промышленное серийное производство. И когда Фёдоров с этим вышел, то пошли мемы, что давайте уже и «Хаймарсы», и F-16 делать в сельских дворах. Нет. Здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что каждый человек может приобщиться», – заступилась Берлинская за министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

«Я извиняюсь, иранцы с этого начинали. Нехороший пример, но…», – вставила Наталья Мосийчук.

Однако Берлинская не оценила иронию.

«Что важно. Серийное промышленное производство – да. Можно и два миллиона дронов сделать. Вопрос не только в дронах, но и в боеприпасах к ним. И штатными боеприпасами сейчас Украина обеспечивает в пределах социологической погрешности. Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. Обеспечение в этом направлении сейчас минимальное.

Если пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на «Мавики», или на «Бомберы» скручивают эти ВОГи, это показатель того, что этого недостаточно. Если части месяцами стоят в очереди на то, чтобы получить эти дроны и получить средства себя защитить – это показатель», – жаловалась «волонтёрка».