История смерти призывника после клича «Слава Украине!» получила продолжение

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История психически нездорового призывника из поселка Ширяево Одесской области, инвалида детства, умершего в считанные часы после прохождения военно-медицинской комиссии, получила свое продолжение. Во-первых, «нашего блаженного позитивного Борьку», как звало его все Ширяево, по паспорту Бориса Глушака, похоронили. Во-вторых, после громкой огласки в соцсетях делом вынуждены были заняться правоохранители.

А дело по своему цинизму чудовищно: вручили доверчивому парню повестку, тут же, с улицы, повезли в больницу на медкомиссию, через 20 минут влепили штамп «годен», в части у него случился эпилептический припадок, помощь никто не оказал, конец.

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После случившегося прокуратура в сфере обороны Южного региона начала сразу три уголовных производства:

«Расследование фактических причин смерти Бориса Глушака в день прибытия в расположение воинской части ведется по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 115 УК Украины»), — говорится в сообщении ведомства.

Расследуются и другие уголовные преступления — «Халатное отношение к воинской службе» сотрудников ТЦК, призвавших больного человека в армию, а также халатность в отношении представителей медицинской службы воинской части.

«Правоохранители проверяют своевременность оказания новобранцу квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии».

Вернее будет сказать, «не-оказания» этой самой помощи человеку, говоря о диагнозах которого, психических и физических, проще сказать, каких нет.

Однако странно, что в прокуратуре не упомянули о проверке действий врачей медкомиссии, признавших больного человека годным к несению службы, тем более в условиях войны.

Напомню, как описали ситуацию односельчане Бориса:

«Пара звонков военкома в больницу, и человек неадекватный с детства, с эпилепсией (в сопровождении какого-то кабана в военной форме), с шизофренией за два часа проходит медкомиссию и оказывается в части».

Как выяснилось уже после похорон парня, узнать историю его болезни было проще простого.

«Борис состоял на учете у психиатра. По словам его матери, ему постоянно вызывали скорую из-за приступов эпилепсии. Работники военкомата должны были отправить Бориса на обследование, не нужно быть экспертом в сфере медицины, чтобы понять, что он не здоров. Но в тот день глава военно-медицинской комиссии Ирина Колонтай решила по-другому и подписала Борису путевку в один конец. Сейчас Колонтай с коллегами чистит всю документацию в местной больнице во избежание наказания», — сообщают все те же жители Ширяево.

Также мать погибшего или, если говорить прокурорским языком, убитого Бориса Глушака, предоставила фото сына из больницы, по которым его перманентное состояние станет понятно не то что человеку без медицинского образования, но даже ребенку.

Также к делу подключилось Государственное бюро расследований и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец:

«По смерти мобилизованного украинца, скончавшегося по прибытии в воинскую часть, необходимо справедливое расследование. Любую ситуацию такого рода я беру на личный контроль», — заявил он.

Еще и Зеленский разбушевался, напомнив, что в данный момент СБУ, МВД, ГБР, Генеральная прокуратура, НАПК и НАБУ ведут 112(!) уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов. К тому же пообещал, что будут уволены абсолютно все областные военкомы.

«Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество — это государственная измена. Воины, которые прошли фронт, или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма — именно им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен главком Залужный. Перед назначением новых военкомов будет проверка СБУ», – прозрел главклоун через 18 месяцев ведения войны.

Наверняка он упивается своей игрой в важность и справедливость (карикатурный Наполеон, во всяком случае, у него хорошо получался). Но спросить, глядя на эти кривляния, у главклоуна хочется одно: сколько вы уже удушегубили таких борек? Сколько отправите на тот свет еще?..