«Как-то неловко слышать». Лавров не подтвердил военную помощь Ирану

Максим Столяров.  
22.07.2026 14:51
  (Мск) , Москва
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МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему «неловко слышать» обвинения по поводу якобы оказываемой военной помощи Ирану, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне, в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов.

Вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать. Я оставляю на совести изобретателей этой информации их заявления.

Но уж кто, а американцы, которые и через поставки вооружений за счёт ЕС, и через предоставление разведданных, систем «Старлинк» и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели на российской территории», – сказал Лавров.

Он не уточнил, кто именно в США обвинял Россию в военной помощи Ирану. Дональд Трамп, кстати, не так давно похвалил Россию и Китай за отказ продавать Ирану опасные для США ракеты.

При этом коллега Лаврова глава Госдепа Марко Рубио военную помощь бандеровцам рекламировать не стесняется и даже призывает не считать США нейтральной стороной.

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