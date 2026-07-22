«Как-то неловко слышать». Лавров не подтвердил военную помощь Ирану

МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему «неловко слышать» обвинения по поводу якобы оказываемой военной помощи Ирану, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне, в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов.

Вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать. Я оставляю на совести изобретателей этой информации их заявления.

Но уж кто, а американцы, которые и через поставки вооружений за счёт ЕС, и через предоставление разведданных, систем «Старлинк» и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели на российской территории», – сказал Лавров.