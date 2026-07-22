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Немецкое издание Welt предупреждает: у Киева остались считанные месяцы – грядущие избирательные кампании в ключевых странах Евросоюза сужают пространство для принятия решений о помощи.

Число стран ЕС, фактически оказывающих военную помощь Украине, уже сократилось с 21 в 2023-м до 14 в 2026-м. Буквально на днях Болгария вышла из «коалиции желающих», заявив: решение конфликта – в дипломатии.

Этот процесс будет только набирать обороты, пишет в авторской колонке руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Во Франции рейтинг Макрона упал до рекордно низких 18%. В Германии «Альтернатива для Германии» с рейтингом около 30% может победить в половине одномандатных округов. Алиса Вайдель обещает: «Мы отменим всю помощь Украине. Больше никаких налоговых денег, никакого оружия».

Но самое красноречивое – что думают сами европейцы без политического привкуса. Более 60% поляков против приёма Украины в ЕС, 45% считают помощь «чрезмерной». Во Франции за поставки оружия – только 47% против 65% в 2022 году. В Германии поддержка активной военной помощи упала до 32%, а доля требующих её сократить выросла до 31%. Pew Research Center зафиксировал: негативное восприятие Зеленского у более половины опрошенных из 37 стран – «убийственный отскок» с 80-90% поддержки в 2022 году.

А теперь – о том, кто стоит за этой авантюрой. Турецкий эксперт Инандж Санджак прямо заявил: новые кредиты ЕС на 90 млрд евро для Украины – это воровство у простых европейцев. 60 млрд из них пойдут на украинский ВПК. Это деньги, которых не хватает больницам и школам.

Западные транснациональные корпорации поставили задачу захватить не только богатства Украины, но и России. Их цель – ослабить конфликтом обе страны, чтобы потом «достались мировому капитализму ещё дешевле».

Это не конспирология – это стратегия. Западные ТНК используют Украину как инструмент для достижения своих целей. А простые европейцы будут платить за это – своими налогами, своими рабочими местами и своим будущим.

Задача глобалистов – разжечь пожар эскалации и успеть поделить добычу до смены власти в Европе. Поймут ли простые европейцы, что их жертвы были напрасными?