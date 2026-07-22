«Так надо было бить с самого начала СВО» – реактивная «Герань» разнесла офис ТЦК

Вадим Москаленко.  
22.07.2026 16:57
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Мобилизация, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Украинские СМИ опубликовали кадры последствий удара реактивного российского дрона «Герань» по зданию ТЦК в Чернигове. Офис могилизаторов получил значительные разрушения.

Места расположения людоловов уже давно должны стать законной целью в рамках СВО. К тому же, подобную денацификацию горячо поддержит и местное население, страдающее от насильственной мобилизации, заявил «ПолитНавигатору» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Украинские СМИ опубликовали кадры последствий удара реактивного российского дрона «Герань» по зданию ТЦК в...

«Цель одна — как можно больше наносить ударов по тем местам, где идёт накапливание сил и средств. Это, говоря военным языком, нарушает восполнение потерь на линии фронта и нарушение укомплектованности на линии боевого соприкосновения украинских боевиков.

Так что мы, в принципе, разделяем одни и те же мнения с теми, кто негодует по поводу действий ТЦК на Украине.

Но, исходя из прагматизма военного, могу сказать, что такие удары надо было наносить с самого начала СВО, и тогда бы такого количества «пушечного мяса» на линии боевого соприкосновения попросту не было.

Тогда бы люди, может быть, даже и не так пассивно реагировали вначале на всё происходящее, и, естественно, у украинского командования были бы большие проблемы и дефицит личного состава», – добавил подполковник.

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