«НАТО делает то же самое»: аналитик BBC взялся объяснять, почему учения РФ – «это другое»
В странах НАТО опасаются любых военных учений и манёвров Москвы, поскольку якобы только Россия в своей практике, помимо послания сигналов и угроз, имеет практику непосредственного вторжения.
Об этом заявил главный аналитик BBC Monitoring Виталий Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия проводит давнюю политику проведения всевозможных полётов. Это более серьёзное занятие, чем просто расправить крылья. Это проверка того, что НАТО готово предпринять в ответ. Это посылает сигнал присутствия, и это стоит денег, чтобы поднять в воздух все эти реактивные самолёты, топливо и тренировки.
И военно-воздушные силы НАТО тоже должны быть готовы смотреть в небо, обнаруживать эти русские самолёты», – рассуждал Шевченко в студии BBC.
Ведущая отметила, что Москва может возразить, что так делают все, и НАТО тоже проводит учения слишком близко к российской территории.
«Все так делают. Ни один достойный военный в мире не сидит дома. НАТО проводит учения в Арктике, на Балтике. Они проводились и до войны на Украине. Конечно, те, кто наблюдают за этими учениями, страны-противники не будут в восторге, они будут возмущаться — но это часть процесса, это своего рода игра, в которую играют военные по всему миру», – согласился «эксперт».
Однако он тут же добавил, что Россия – «это другое».
«Естественно, когда дело касается России, всё обстоит иначе. Потому что есть учения, есть послания, есть сигналы о намерениях и угрозах, а есть реальные вторжения. А Россия, как вы знаете, участвует в самом настоящем затяжном и кровопролитном вторжении.
Вот почему, когда люди видят все эти учения с участием России, полёты и просто российские корабли, участвующие в подозрительных, на их взгляд, действиях, они опасаются, что Россия что-то замышляет», – сочинял Шевченко, не упомянув ни вторжение США в Венесуэлу, ни бомбежки Ирана сразу после «военно-морских маневров».
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