«НАТО делает то же самое»: аналитик BBC взялся объяснять, почему учения РФ – «это другое»

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В странах НАТО опасаются любых военных учений и манёвров Москвы, поскольку якобы только Россия в своей практике, помимо послания сигналов и угроз, имеет практику непосредственного вторжения.

Об этом заявил главный аналитик BBC Monitoring Виталий Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия проводит давнюю политику проведения всевозможных полётов. Это более серьёзное занятие, чем просто расправить крылья. Это проверка того, что НАТО готово предпринять в ответ. Это посылает сигнал присутствия, и это стоит денег, чтобы поднять в воздух все эти реактивные самолёты, топливо и тренировки. И военно-воздушные силы НАТО тоже должны быть готовы смотреть в небо, обнаруживать эти русские самолёты», – рассуждал Шевченко в студии BBC.

Ведущая отметила, что Москва может возразить, что так делают все, и НАТО тоже проводит учения слишком близко к российской территории.

«Все так делают. Ни один достойный военный в мире не сидит дома. НАТО проводит учения в Арктике, на Балтике. Они проводились и до войны на Украине. Конечно, те, кто наблюдают за этими учениями, страны-противники не будут в восторге, они будут возмущаться — но это часть процесса, это своего рода игра, в которую играют военные по всему миру», – согласился «эксперт».

Однако он тут же добавил, что Россия – «это другое».