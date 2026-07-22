«НАТО делает то же самое»: аналитик BBC взялся объяснять, почему учения РФ – «это другое»

Максим Столяров.  
22.07.2026 16:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 621
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


В странах НАТО опасаются любых военных учений и манёвров Москвы, поскольку якобы только Россия в своей практике, помимо послания сигналов и угроз, имеет практику непосредственного вторжения.

Об этом заявил главный аналитик BBC Monitoring Виталий Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах НАТО опасаются любых военных учений и манёвров Москвы, поскольку якобы только Россия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Россия проводит давнюю политику проведения всевозможных полётов. Это более серьёзное занятие, чем просто расправить крылья. Это проверка того, что НАТО готово предпринять в ответ. Это посылает сигнал присутствия, и это стоит денег, чтобы поднять в воздух все эти реактивные самолёты, топливо и тренировки.

И военно-воздушные силы НАТО тоже должны быть готовы смотреть в небо, обнаруживать эти русские самолёты», – рассуждал Шевченко в студии BBC.

Ведущая отметила, что Москва может возразить, что так делают все, и НАТО тоже проводит учения слишком близко к российской территории.

«Все так делают. Ни один достойный военный в мире не сидит дома. НАТО проводит учения в Арктике, на Балтике. Они проводились и до войны на Украине. Конечно, те, кто наблюдают за этими учениями, страны-противники не будут в восторге, они будут возмущаться — но это часть процесса, это своего рода игра, в которую играют военные по всему миру», – согласился «эксперт».

Однако он тут же добавил, что Россия – «это другое».

«Естественно, когда дело касается России, всё обстоит иначе. Потому что есть учения, есть послания, есть сигналы о намерениях и угрозах, а есть реальные вторжения. А Россия, как вы знаете, участвует в самом настоящем затяжном и кровопролитном вторжении.

Вот почему, когда люди видят все эти учения с участием России, полёты и просто российские корабли, участвующие в подозрительных, на их взгляд, действиях, они опасаются, что Россия что-то замышляет», – сочинял Шевченко, не упомянув ни вторжение США в Венесуэлу, ни бомбежки Ирана сразу после «военно-морских маневров».

Метки: ,

English version :: Читать на английском «НАТО делает то же самое»: аналитик BBC взялся объяснять, почему учения РФ – «это другое»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора