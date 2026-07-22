Русские якобы только и думают, как бы унизить украинцев, когда изменяют украинские надписи в занятых ими городах.

Об этом в эфире видеоблога «Характер» заявила его ведущая Елена Рыж, в прошлом штурмовик 47-й бригады ВСУ и спецподразделения ГУР «Артан», ныне военный медик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда они заходят в захваченные города, то первое, что они делают, берут краску, им пофиг. И это я видела воочию, это не из новостей, когда так просто зачеркнута какая-то одна буква, и просто они там краской пишут свою букву. Одна буква. Это не то что они полностью закрасили и написали по-новому. Нет. Им достаточно просто показать пренебрежение, просто перечеркнуть нашу украинскую букву и написать свою. И этого достаточно для того, чтобы показать, насколько они презирают нас как украинцев, наш язык, нашу нацию», – трепалась Рыж.

При этом она говорит, что в столицу переехала в 2008 году из тотально русскоязычной Одессы, и для нее стало «шоком, что в Киеве есть люди, которые говорят по-украински».

«Для меня это был такой шок, что есть люди, да, он один из 50 был, но в Одессе их вообще не существовало. Ну от слова почти никого. А здесь хотя бы один из 50, из 30 был человек, который говорил по-украински. Я такая: «Вау, это так интересно!». Хотя сама не переходила на украинский. Потом я много работала по разным городам Украины и много на западе страны ездила. И мне все говорили: «Елена, ну что, когда?». Я: «Да у меня не хватает словарного запаса», – вспоминает ВСУшница.

Теперь она, судя по эфиру, общается на «мове», но когда призошел этот переход, не уточнила.