«Скоро увидим картонный майдан за капитуляцию» – нациста Корчинского больно задел массовый моральный нигилизм
Украинское общество начинает презирать и ненавидеть ВСУшников.
Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Произошла общественная легитимизация презрения и ненависти к самому образу воина. Теперь это допустимо и нормально – презирать и ненавидеть украинского солдата.
Как бы вы ни относились к Сырскому, он – воин, который рисковал своей жизнью, и имеет огромные заслуги перед нацией.
Но грязный скандал, оскорбительные высказывания в его адрес массово применялись в политической кампании, писались на картонках, повторялись в социальных сетях. И ни разу не были осуждены Фёдоровым или Стерненко.
Это ужасная вещь – падение общественной морали. Если к такому человеку, как Сырский, можно применять такое презрение и поливать его грязью, то к любому солдату можно относиться так же.
И мы увидим это уже в ближайшее время: станет стыдно быть украинским воином», – страдал Корчинский.
«В дальнейшем Министерство обороны будет действовать не только с точки зрения военной необходимости, но и с оглядкой на истерику в тылу, а также на тех, кто умеет управлять истерикой. То есть, руки командования будут связаны.
В результате всех этих событий ослабла управляемость как в стране, так и в силах обороны. Если кто угодно может плевать в главнокомандующего, значит, это могут делать и его подчинённые.
Президент пожертвовал Сырским. Следующий картонный бунт будет происходить под лозунгами «прочь Зеленского, прочь ВСУ, молодёжь за капитуляцию». Очень скоро мы всё это увидим», – грустно добавил нацист.
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