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Украинское общество начинает презирать и ненавидеть ВСУшников.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошла общественная легитимизация презрения и ненависти к самому образу воина. Теперь это допустимо и нормально – презирать и ненавидеть украинского солдата. Как бы вы ни относились к Сырскому, он – воин, который рисковал своей жизнью, и имеет огромные заслуги перед нацией. Но грязный скандал, оскорбительные высказывания в его адрес массово применялись в политической кампании, писались на картонках, повторялись в социальных сетях. И ни разу не были осуждены Фёдоровым или Стерненко. Это ужасная вещь – падение общественной морали. Если к такому человеку, как Сырский, можно применять такое презрение и поливать его грязью, то к любому солдату можно относиться так же. И мы увидим это уже в ближайшее время: станет стыдно быть украинским воином», – страдал Корчинский.