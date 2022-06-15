Канадский аналитик: Украина должна быть готова к территориальным уступкам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Высокие издержки войны и риски затяжного конфликта должны побудить украинское руководство, по крайней мере, пересмотреть перспективу мирных переговоров с Россией.

Об этом в своей авторской колонке на сайте National Interest пишет канадский аналитик иранского происхождения, младший научный сотрудник Канадской ассоциации НАТО, выпускник Джорджтаунского университета Араш Тупчинежад.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению эксперта, после более чем 100 дней со дня своего начала военная кампания президента Владимира Путина на территории Украины продемонстрировала значительный сдвиг в динамике.

«То, что началось как многоцелевое полномасштабное вторжение, переключило внимание российского командования на восточную периферию Украины, – отмечает аналитик. – Отказавшись от захвата столицы Киева, российские командиры идут на меньший риск, сворачивая свои операции во внутренних районах Украины и вместо этого делая упор на спорные регионы, расположенные ближе к российской границе. После этого изменения стратегии в течение последних недель Россия добивается стабильных успехов в Луганской области».

Автор обращает внимание на то, что на Западе участились высказывания о пагубности затяжного конфликта в Восточной Европе и необходимости поиска мирного решения конфликта. Однако, вместо того, чтобы возлагать всю ответственность на Кремль, возобновившиеся призывы к миру все чаще рассматривают Украину как независимую переменную.

По мнению Тупчинежада, наиболее примечательным было предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости уступки Украиной части территории в обмен на прекращение огня. И хотя на Украине эти слова вызвали раздражение, а большинство граждан Украины и слышать ничего не хотят об уступках, замечания Киссинждера «выражают мрачное чувство реальности».

И действительно, отмечает автор публикации, помимо тысяч жертв с украинской стороны, война уже нанесла колоссальный ущерб экономике Украины.

Ссылаясь на исследование Киевской школы экономики, автор отмечает, что Украина потеряла из-за войны до 600 миллиардов долларов. Из общего объема расходов 92 миллиарда долларов приходится на поврежденную инфраструктуру, из строя были выведены порядка 200 заводов. Экономика страны, по оценкам Всемирного банка, сократится примерно на 45 процентов.

Согласно данным Программы развития ООН, половина всех украинских предприятий закрылась, а остальные работают намного ниже своих возможностей. Практически остановлены наиболее важные отрасли промышленности Украины, а именно сталелитейная, металлургическая и деревообрабатывающая. С разрушением завода «Азовсталь» и последнего действующего нефтеперерабатывающего завода в Украине восстановление промышленного потенциала страны до довоенного уровня потребует масштабных финансовых вложений.

Кроме того, разрушены около 24 тысяч километров дорог, на восстановление которых потребуются долгие годы.

«Даже если Украина выйдет победителем, Киеву придётся выкарабкиваться из экономической трясины. Сокращение этих потерь путем пересмотра перспективы прекращения огня могло бы облегчить надвигающееся финансовое бремя Украины», – полагает автор.

Араш Тупчинежад считает, что зависимость Киева от западных покровителей может сыграть с Украиной злую шутку в случае, если ослабнет приверженность НАТО Украине:

«Неясно, как долго Запад будет продолжать финансировать военные действия Украины. Надвигающаяся инфляция и внутренние проблемы могут отвлечь западных сторонников от Украины, а усталость от войны может снизить энтузиазм их граждан по поводу украинской победы». Автор полагает, что, если внимание западных СМИ отвлечется от войны, Россия может расширить свое наступление.

Аналитик обращает внимание на разногласия внутри стран Альянса по украинскому вопросу.

В то время как США и Великобритания побуждают Киев сопротивляться до конца и готовы поставлять Украине передовые ракетные системы, способные поражать российские цели на большой дальности, европейские лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время сосредоточили усилия на прекращении огня.

По мнению Тупчинежада, различия в приоритетах между государствами-членами НАТО могут привести к тому, что США и их европейские союзники сократят свой вклад в военную мощь Украины до тех пор, пока они не достигнут консенсуса, который удовлетворит их предполагаемые интересы.

«Независимо от того, насколько эффективно украинские войска сопротивляются российскому вторжению, если поддержка НАТО, на которую в значительной степени опирается Зеленский, уменьшится, задача для его военных многократно усложнится», – отмечает автор.

По его мнению, Россия сейчас находится в более удобном положении, чем в начале вторжения, что еще больше осложняет ситуацию на Украине:

«Россия медленно, но верно достигает своих целей, и Украина все больше испытывает давление, поскольку ее вооруженные силы остаются в обороне. Украинским силам нужно время, чтобы интегрировать полученную ими подавляющую военную технику НАТО, которая отличается от оружия советской эпохи, к которому они привыкли. Киеву также еще предстоит начать наступление против каких-либо ключевых целей на территории России, чтобы ослабить давление на ее восточные и южные границы».

Тупчинежад убеждён, что «продолжение конфликта усугубит его издержки и помешает выживанию Украины, даже если она одержит победу». В завершение своей публикации автор приводит ещё одну цитату из Генри Киссинджера:

«Хоть мы никогда не должны отказываться от наших принципов, мы также должны понимать, что не сможем сохранить наши принципы, если не выживем».

По мнению колумниста National Interest, «хотя мирное соглашение, предусматривающее территориальные уступки, может показаться разрушительным для Украины, оно может стимулировать возврат к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих затрат».