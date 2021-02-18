«Кругом террор и опричнина!» – коммунист-навальнист дорвался до госдумской трибуны

16.02.2021, Москва, Елена Острякова

В России развернулось «преследование инакомыслящих и политические репрессии, террор в отношении любой оппозиции и выразителей любых мнений, идущих вразрез с политикой нынешней власти».

Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил депутат от КПРФ Валерий Рашкин, который раньше в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» поддержал криминального блогера Алексея Навального, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он привел факты «реального террора», о которых «никто не знает, потому что есть указание блокировать КПРФ».

По словам Рашкина, в августе в Москве якобы были избиты дубинками участники совещания комсомольцев и лимоновцев. Нападавшие приехали на автобусе и были вооружены травматическим оружием и взрывпакетами. Пострадали шестеро активистов, двое попали в больницу.

В это же время в Красноярске неизвестные напали с битами и молотками на шестерых комсомольцев, а в Самаре 30 активистов были жестко задержаны и провели сутки в изоляторе

Рашкин утверждает, что органами прокуратуры и внутренних дел скрыты убийство депутата Госдумы Мартьянова, первого секретаря райкома в Татарстане, сотрудника мэрии во Пскове, семьи коммуниста в Ставропольском крае. Члену КПРФ были нанесены побои в Брянской области, произошло разбойное нападение в Калининграде.

«Существующий режим переплюнул террор 30-х годов. Подобный террор происходит практически ежедневно. Его жертвы исчисляются тысячами. Карательная машина в нашей стране уже не просто перешла грань разумной жестокости, она вышла за грань абсурда», – сказал Рашкин.

Он сравнил задержание сына секретаря иркутской организации КПРФ Сергея Левченко со средневековой практикой захвата заложников. Вспомнил и «репрессии» в отношении поддерживающего КПРФ бизнесмена Павла Грудинина.

Вступился депутат и за своего саратовского коллегу Николая Бондаренко, который был оштрафован за участие в несанкционированной акции в поддержку Навального, и за безымянного глухонемого, оштрафованного на аналогичной акции в Санкт-Петербурге.

«Современная опричнина, которая действует в России, пожирает не просто инакомыслящих, а саму страну, саму суть правового государства. Рано или поздно этот террор пожрет и вас», – пригрозил Рашкин коллегам.

Его выступление возмутило спикера Вячеслава Володина.

«Кода мы начинаем говорить о терроре, это очень серьезные обвинения. Нужно осознать, что когда ты депутат Госдумы обвиняешь страну в терроре, ты сам к этому причастен. И если уж так говорить, у всех параллель с красным террором. Разве у нас это на улице? Проводить свою политическую деятельность, нарушая наши законы, расшатывая государство, ослабляя его и получая деньги из-за границы, непорядочно», – сказал Володин.

Он подчеркнул, что многие из тех, кого упомянул Рашкин, обвиняются в махинациях и финансовых преступлениях.