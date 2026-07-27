«Не все бандеровцы фашисты, извинений за Волынскую резню не нужно» – икона польского либерализма

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Украинцы не должны извиняться перед поляками за Волынскую резню, поскольку на тот момент не имели своего государства.

Об этом в беседе с украинским писателем Сергеем Жаданом заявил бывший редактор влиятельного польского издания либерального толка «Газета выборча» Адам Михник, в прошлом диссидент-антисоветчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это экзотическая идея требовать от Украины, которую убивают, чтобы она начала извиняться за то, что произошло на Волыни, когда не существовало украинского государства, когда взаимно убивали друг друга граждане Второй Речи Посполитой, поляки и украинцы по национальности. Конечно, можно дискутировать, чья вина была больше, но, наверное, это не была вина украинцев из Киева. Это некий полный нонсенс», – рассуждал Михник.

По его словам, среди бандеровцев «были разные люди».