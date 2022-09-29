Лукашенко идет на признание непризнанного. Вечером ожидается важное заявление

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Белорусский президент Александр Лукашенко неожиданно направился в Абхазию после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

В Пицунде глава РБ провел переговоры с главой непризнанной Белоруссией республики Асланом Бжания. Символично, что встреча лидеров состоялась на даче Сталина в Пицунде.

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«Обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем много до ночи. Он очень погружен (больше, чем я) в проблемы и дела Абхазии. Мы пришли к выводу, что Абхазия есть, ее с карты не стереть. Никакие санкции не смогут это сделать. Нельзя Абхазию бросать, нужно помогать, чтобы этот цветущий край и люди жили нормально. Вы не думайте, что я приехал, потому что какая-то ситуация сложилась. У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто хотим жить в согласии. Торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. И если мы чем-то вам можем помочь, мы это сделаем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, а направление его есть. Мы хотим наладить очень серьезные отношения», – сказал Лукашенко.

Неожиданный визит вызвал нервную реакцию в Грузии. Оппозиционная партия «Гирчи — больше свободы» провела акцию «Абхазия — это Грузия» у посольства Белоруссии в Тбилиси. Участники акции сожгли фотографии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В

изит белорусского президента в Абхазию осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер Ираклий Гарибашвили, генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе и МИД. А министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе пригрозил «строжайшей реакцией».

«Я бы не советовал ни одному лидеру той или иной страны допустить такую ошибку, которую невозможно было бы исправить или исправление которой обошлось бы дорого. Я надеюсь, что такого у нас не будет. Конечно же, у нас будет строжайшая реакция по поводу», – сказал Бурчуладзе в среду в интервью грузинскому телеканалу Postv.

Посол Беларуси в Тбилиси Анатолий Лис был вызван в грузинское внешнеполитическое ведомство для разъяснений.

«Лис – красавчик! Посмотрите на мимику посла Беларуси, который экс-губернатор Брестской области. Я же не один вижу у посла уверенную ухмылку и в целом – спокойное выражение лица победителя и человека, который полностью контролирует всё происходящее в кабинете? Присмотритесь, улыбка-ухмылка имеется. И порой в дипломатии это куда важнее, чем «решительные протесты», – прокомментировал протокольное фото встречи белорусский тележурналист Игорь Тур в своем ТГ-канале.

Белорусские комментаторы прогнозируют не только скорое вхождение Абхазии в Союзное государство России и Белоруссии, но и признание Минском российского статуса бывших украинских областей.

«Это продолжение преобразования евразийского пространства в нечто новое. Имею в виду признание со стороны Беларуси Абхазии и других республик, вхождение в состав России четырех областей и, в итоге, формирование Нового Союза», – написал политолог Алексей Дзермант.

Его коллега, бывший активист Беломайдана Юрий Воскресенский назвал визит Лукашенко «сенсационным и долгожданным».

«Если народ Абхазии хочет жить отдельно, если народ Запорожской области хочет жить отдельно от какого-то государства, но вместе с другим государством, и это зафиксировано результатами свободных выборов, значит их надо поддержать. Потому что, как говорят в демократических странах, во главе всего человек, а не государство. Нам ничего бояться не надо с учетом того, что они уже перешли на подрыв газопроводов и обстрел АЭС. Они ничего не стесняются. А мы все время стеснялись, а теперь не надо», – сказал Воскресенский в интервью радио «Спутник».

Калининградский эксперт Александр Носович полагает, что факт признания Белоруссией Абхазии можно считать свершившимся.

«Лукашенко посетил Абхазию. Это можно считать её де-факто признанием Белоруссией. Если кто не знал, белорусские наблюдатели на референдумах в республиках Донбасса, Херсоне и Запорожье работали. И подтвердили их легитимность», – написал он.

Однако ряд российских политологов настроены скептически и полагают, что Лукашенко вновь обманет Москву в ее ожиданиях.

«Теперь, по логике происходящих в эти дни событий, Лукашенко должен проследовать в Нагорный Карабах, потом — в Приднестровье. И только потом, если в Кремле сложат свой пасьянс в правильном для ЛДНР направлении, Лукашенко из Минска туманно этот пасьянс поддержит. Наверное. Так что за динамикой внутрикремлевских пасьянсов в эти дни можно будет следить по мимике и стилистике высказываний Лукашенко», – написал Максим Жаров.

При этом стоит заметить, что Москва не признает независимость как Приднестровья, так и Нагорного Карабаха

«Вопрос о референдумах не главный. Даже для Госдумы. Он обидный для Лукашенко, так как он выглядит по нему «неблагодарной свиньей», но породистой. Ну не признал, так не признал. Как говорится, запомним… Но Лукашенко хочет быть таким розовым Фунтиком, бросился в Абхазию, так как газ есть газ… Минск не в первый раз пытается доказать, что никакого резона в юридическом признании возврата бывших украинских регионов в «родную гавань» нет, а гораздо важнее поставлять в магазины того же Крыма белорусские молочные и мясные изделия (без них крымчане, без сомнений, околеют от голода) и привезти книжки в луганские библиотеки. Напомним о гуманитарной инициативе по вывозу луганских детей из детдома в Минск на отдых. Всё! Больше никакой поддержки России, а также её новым регионам нет, а есть тюремные сроки для граждан Беларуси, направляющихся на Донбасс в качестве добровольцев», – делится скепсисом профессор ВШЭ Андрей Суздальцев, известный своей неистовой критикой Лукашенко практически по любому поводу.

Но из Минска Игорь Тур намекает на то, что уже сегодня Лукашенко может выступить с важным заявлением по Абхазии.