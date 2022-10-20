Лукашенко: Россия все поглотит
Россия купит почти все товары, которые производит Белоруссия.
Об этом сегодня на совещании с губернаторами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Какие в Белоруссии санкции? Что нам мешает сегодня работать? Назовите хоть один товар, который мы не можем продать. Да за забор вывезли в Россию – Россия все поглотит за исключением двух-трех позиций. Ну так возьмите эти позиции под контроль.
Все остальное продается со свистом. По экспорту цены бешеные, почему вы все туда и рветесь. Но не забывайте, что мы должны накормить своих 10 миллионов и два миллиона гостей», – сказал Лукашенко.
Он особо коснулся темы экспорта калийных удобрений.
«Мы сегодня не контролируем поставку «Белкалия» в порты. Нам важно, чтобы «Белкалий» удобрения поставлял. Спасибо тем, кто поставляет, они цены не накручивают», – резюмировал президент.
В июле «Беларуськалий» начал отгружать свою продукцию через российские порты из-за санкций, введенных Западом. Компания заключила договор на перевалку двух миллионов тонн калия до конца 2023 года с петербургским оператором ООО «Кистоун Лоджистикс».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.