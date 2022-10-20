Лукашенко: Россия все поглотит

Россия купит почти все товары, которые производит Белоруссия.

Об этом сегодня на совещании с губернаторами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие в Белоруссии санкции? Что нам мешает сегодня работать? Назовите хоть один товар, который мы не можем продать. Да за забор вывезли в Россию – Россия все поглотит за исключением двух-трех позиций. Ну так возьмите эти позиции под контроль.

Все остальное продается со свистом. По экспорту цены бешеные, почему вы все туда и рветесь. Но не забывайте, что мы должны накормить своих 10 миллионов и два миллиона гостей», – сказал Лукашенко.