Лукашенко: Россия все поглотит

20.10.2022  16:36 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1125
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Торговля, Экономика


Россия купит почти все товары, которые производит Белоруссия.

Об этом сегодня на совещании с губернаторами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия купит почти все товары, которые производит Белоруссия. Об этом сегодня на совещании с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Какие в Белоруссии санкции? Что нам мешает сегодня работать? Назовите хоть один товар, который мы не можем продать. Да за забор вывезли в Россию – Россия все поглотит за исключением двух-трех позиций. Ну так возьмите эти позиции под контроль.

Все остальное продается со свистом. По экспорту цены бешеные, почему вы все туда и рветесь. Но не забывайте, что мы должны накормить своих 10 миллионов и два миллиона гостей», – сказал Лукашенко.

Он особо коснулся темы экспорта калийных удобрений.

«Мы сегодня не контролируем поставку «Белкалия» в порты. Нам важно, чтобы «Белкалий» удобрения поставлял. Спасибо тем, кто поставляет, они цены не накручивают», – резюмировал президент.

В июле «Беларуськалий» начал отгружать свою продукцию через российские порты из-за санкций, введенных Западом. Компания заключила договор на перевалку двух миллионов тонн калия до конца 2023 года с петербургским оператором ООО «Кистоун Лоджистикс».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть