Маша и Медведь стали Петровым и Бошировым

19.11.2018

В соцсетях набирает обороты скандал с недавним обвинением на страницах британской газеты The Times российского мультфильма «Маша и Медведь» в российской пропаганде.

Так, по мнению политолога Константина Долгова, экс-главы пресс-службы министерства иностранных дел ДНР, следом за этим со стороны британцев должно последовать «сенсационное расследование» и обвинение мультяшных героев в каких-либо провокациях.

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Об этом он написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Bellingcat готовит новое расследование о вмешательстве русских хер пойми во что; получены первые фотодоказательства», – написал Долгов под фото, где головы героев мультфильма были приделаны к телам российских «агентов» Петрову и Боширову, которые обвиняются лондонскими властями в покушении на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

А политолог Владимир Корнилов в своем блоге добавил, что теперь коллективный Запад должен наложить на Машу и Медведя санкции.

«Добрались уже до «Маши и Медведя». Оказывается, это тоже российская пропаганда, согласно сегодняшней The Times. Почему? Потому что медведь – символ России, а Маша действует очень «по-путински». Да ещё в одной из серий надевает фуражку с красной звездой. Ждём санкции против героев мультфильма? Или только против его авторов?», – язвит Корнилов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что профессор Букингемского университета Энтони Глиса обнаружил “путинское поведение” в характере Маши из мультфильма.

Кроме того, московское ООО «Маша и Медведь» решило наказать украинских предпринимателей за нелегальное использование изображений одноименных персонажей популярного детского мультика.

Также сообщалось, что активисты одесской националистической организации «Рада громадської безпеки» предложили запретить транслировать на территории Украины детский мультфильм российского производства «Маша и медведь».