13.06.2018, Минск, Анастасия Самойлова

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МИД ДНР прокомментировал выходку украинцев на переговорах в Минске

МИД ДНР прокомментировал итоги сегодняшних переговоров в Минске по Донбассу, фактически, сорванных украинской стороной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

И.о. главы внешнеполитического ведомства Донецкой республики Наталья Никонорова сообщила о последствиях выходки представителей Киева.

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«На заседании группы по политическим вопросам в Минске от Киева присутствовал только эксперт, не имеющий статуса официального представителя и подтверждения полномочий по согласованию чего-либо или представлению переговорных позиций украинской стороны. Это красноречиво говорит о недобросовестном отношении Украины к Минскому процессу и о нежелании начать диалог в конструктивном русле», – отметили в МИДе.

Принципиальное невыполнение Киевом положений Комплекса мер не только привело к длительному кризису в процессе переговоров, но и обуславливает продолжение военных действий, жертвами которых становятся мирные жители Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.

«Выходом из кризиса в политической группе может стать предметное обсуждение формулы Штайнмайера, на основе которой должен быть введен в действие закон об особом статусе Донбасса, и амнистии.

Однако, до сих пор мы наблюдали лишь всевозможные попытки Киева уйти любым способом от выполнения своих обязательств. Тем не менее, в ходе прошедшей на днях встречи глав МИД в Нормандском формате был вновь подтвержден тот факт, что альтернативы Минским соглашениям и прямым переговорам с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик нет – это единственный мирный механизм урегулирования конфликта и восстановления мира в долгосрочной перспективе», – заявили в министерстве.