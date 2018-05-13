Политнавигатор - Новости России и Украины
13.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Д.Б., Политика, Россия, Украина

МИД РФ объявил Порошенко и Парубия пациентами психушки


Департамент информации и печати МИД России прокомментировал итоги празднования Дня Победы на Украине, возложив ответственность за «русофобский угар» на власти страны.

«Информационный фон официального Киева задавался президентом Украины Петром Порошенко и председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Их оскорбительные выпады в адрес российского руководства напоминали речи героев известной чеховской лечебной палаты», – делается в заявлении  намек на рассказ «Палата №6».

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В МИДе полагают, что действия неонацистов «подкрепляют злобную риторику киевских властей».

«9 мая бесчинствующая шпана напала на российского дипломата, руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, угрожая ему физической расправой вплоть до убийства.

При бездействии киевской полиции уличные «патриоты» атаковали известную украинскую правозащитницу Елену Бережную. Они глумились над ветеранами и пожилыми людьми, выкрикивая хамские лозунги. В тот же день националисты попытались поджечь местный телеканал «Интер» за трансляцию в эфире концерта в честь Дня Победы», – перечисляет МИД.

«Украинские правоохранители вместо выполнения своих непосредственных обязанностей рыскали в поисках запрещенной советской символики, составляя на носивших ее людей протоколы. Служба безопасности Украины без суда и следствия выдворила с территории страны едва ступивших на киевскую землю российских журналистов под предлогом борьбы с «российской пропагандой», – говорится в заявлении.

Дипломаты убеждены, что «все попытки переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал».

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