Заявления о том, что украинские баллистические ракеты будут бить по России уже этой осенью, оказались преувеличенными ожиданиями, которые вызывали «свербеж в носу» у профессионалов.

Об этом в своем видеоблоге заявил бывший советник Офиса президента Украины, (террорист и экстремист в РФ) Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поймите, когда заявляют такие вещи, как «баллистика будет завтра» или «противобаллистика будет послезавтра», у профессионалов начинает свербеть в носу. Почему? Потому что, если бы баллистические ракеты, тем более противоракетные системы, было так легко производить, половина стран мира, которые в них критически нуждаются, уже имела бы всё это. Но они этого не имеют, потому что речь идёт о сверхвысоких технологиях. Поэтому появление дальнобойных баллистических ракет, произведённых в больших количествах, и тем более украинских противоракетных систем, как вы видите, столкнулось с определёнными трудностями. Так что, когда всё это появится, надо спрашивать не меня, а тех, кто говорил и говорит, что это будет завтра или что уже этой зимой всё полетит и все будет сбивать», – заявил Арестович, утверждавший в начале СВО, что «у России осталось ракет на два дня».

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