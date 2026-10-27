«Украинская баллистика столкнулась с трудностями. Виноват не я» – Арестович

Анатолий Лапин.  
27.10.2026 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1126
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Заявления о том, что украинские баллистические ракеты будут бить по России уже этой осенью, оказались преувеличенными ожиданиями, которые вызывали «свербеж в носу» у профессионалов.

Об этом в своем видеоблоге заявил бывший советник Офиса президента Украины, (террорист и экстремист в РФ) Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления о том, что украинские баллистические ракеты будут бить по России уже этой осенью,...

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«Поймите, когда заявляют такие вещи, как «баллистика будет завтра» или «противобаллистика будет послезавтра», у профессионалов начинает свербеть в носу. Почему? Потому что, если бы баллистические ракеты, тем более противоракетные системы, было так легко производить, половина стран мира, которые в них критически нуждаются, уже имела бы всё это. Но они этого не имеют, потому что речь идёт о сверхвысоких технологиях.

Поэтому появление дальнобойных баллистических ракет, произведённых в больших количествах, и тем более украинских противоракетных систем, как вы видите, столкнулось с определёнными трудностями. Так что, когда всё это появится, надо спрашивать не меня, а тех, кто говорил и говорит, что это будет завтра или что уже этой зимой всё полетит и все будет сбивать», – заявил Арестович, утверждавший в начале СВО, что «у России осталось ракет на два дня».

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