Москва официально пообещала «чувствительный для американской стороны» ответ

23.02.2022  16:25 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, США


Очередные антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не изменят внешнеполитический курс РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

Очередные антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не изменят внешнеполитический курс РФ. Об этом, передает корреспондент...

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Отмечается, что объявленный пакет санкционных мер – уже 101-й по счету.

«Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов. Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы», – говорится в заявлении.

Также указывается, что в арсенале американской внешней политики, «находящейся в плену стереотипов однополярного мира с ложной убежденностью в том, что США по-прежнему вправе и могут навязывать всем собственные правила миропорядка, не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз».

«В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает. «Окрикам» из США пусть следуют их сателлиты и клиенты, полностью утратившие самостоятельность. А к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, мы открыты. Сомнений быть не должно – на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», – резюмирует МИД РФ.

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