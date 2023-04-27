«Мы это уже проходили»: Газпромовскими ЧВК затыкают дыры на фронте

Мало создать ЧВК, бойцов надо мотивировать, обучить, экипировать и вооружить, а не бросать без подготовки на проблемные участки фронта.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Якобы «Газпром» создал три ЧВК «Пламя», «Поток» и «Факел», и туда набирают добровольцев и передают в подчинение Минобороны. Не знаю, так это или нет, и каково у них будущее. Мало создать ЧВК, её надо сделать эффективной, её надо экипировать, вооружить, ей надо придать идеологию, как это сделано в ЧВК «Вагнер», и, конечно, их надо тренировать, тренировать и тренировать. Потому что – просто так набрать добровольцев и кинуть их затыкать дырки, назвав это ЧВК, мы уже это проходили с мобилизованными», – отметил он.

«Здесь ситуация с одним из флангов «вагнеров», она примерно та же. Поэтому мало создать подразделение и назвать его ЧВК. Можно было просто назвать «батальон», как у нас есть батальон «Вега», созданный в Новосибирске, который возглавляет бывший замглавы заксобрания новосибирского, и здесь воюет его сын, они довольно успешно действуют сейчас на Кременском направлении, но они проходили сборы, подготовку, стрельбы месяца полтора. Это нормально. Если это просто – мы даём деньги, а вы там с ними делайте что хотите, из этого ничего хорошего не выйдет», – резюмировал Коц.