Ракет к «Пэтриотам» не будет – только безудержная пропаганда Зеленского – укро-эксперт
Несмотря на лживые обещания Трампа, Украина в ближайшие годы не сможет получить достаточное количество ракет-перехватчиков для «Пэтриот».
Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп пообещал лицензию. Нигде на Украине разместить такое производство невозможно. Во-первых, инженерной базы нет.
Так где? В Польше, на фоне стремительно деградирующих двусторонних отношений это как-то выглядит сомнительно. Или в Румынии, что румынские крестьяне будут собирать перехватчики PAC-3.
В Германии этот процесс растянулся на несколько лет, чтобы вы понимали, с ее технологическим инженерным потенциалом.
А отсутствие ракет-перехватчиков в нужном количестве – это опять же разрушения, это лишние жертвы. И это может произойти в любой момент. И эта ночь может стать такой, судя по интенсивности ракетных ударов», – сказал Золотарев.
«Понятно, что российские военные, нащупав брешь, они будут в нее методично бить. И то, что за неделю два мощнейших удара чего стоят. Плюс применение реактивных дронов, такая ракета в миниатюре.
Соответственно, в обозримом будущем не будет никаких украинских ракет-перехватчиков для «Пэтриота».
Нот, как в народе говорят, «дурень думкою богатие». Для пропаганды сойдет. Это ж в духе Владимира Александровича подменять политические действия и решения пиаром, чем он пока успешно справляется. Но при этом, по моим скромным подсчетам, 20-25% пипла эту бредятину и этот фуфел хавает», – добавил он.
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