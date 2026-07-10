Несмотря на лживые обещания Трампа, Украина в ближайшие годы не сможет получить достаточное количество ракет-перехватчиков для «Пэтриот».

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп пообещал лицензию. Нигде на Украине разместить такое производство невозможно. Во-первых, инженерной базы нет.

Так где? В Польше, на фоне стремительно деградирующих двусторонних отношений это как-то выглядит сомнительно. Или в Румынии, что румынские крестьяне будут собирать перехватчики PAC-3.

В Германии этот процесс растянулся на несколько лет, чтобы вы понимали, с ее технологическим инженерным потенциалом.

А отсутствие ракет-перехватчиков в нужном количестве – это опять же разрушения, это лишние жертвы. И это может произойти в любой момент. И эта ночь может стать такой, судя по интенсивности ракетных ударов», – сказал Золотарев.