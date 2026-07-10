Ракет к «Пэтриотам» не будет – только безудержная пропаганда Зеленского – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
10.07.2026 17:43
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на лживые обещания Трампа, Украина в ближайшие годы не сможет получить достаточное количество ракет-перехватчиков для «Пэтриот».

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на лживые обещания Трампа, Украина в ближайшие годы не сможет получить достаточное количество...

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«Трамп пообещал лицензию. Нигде на Украине разместить такое производство невозможно. Во-первых, инженерной базы нет.

Так где? В Польше, на фоне стремительно деградирующих двусторонних отношений это как-то выглядит сомнительно. Или в Румынии, что румынские крестьяне будут собирать перехватчики PAC-3.

В Германии этот процесс растянулся на несколько лет, чтобы вы понимали, с ее технологическим инженерным потенциалом.

А отсутствие ракет-перехватчиков в нужном количестве – это опять же разрушения, это лишние жертвы. И это может произойти в любой момент. И эта ночь может стать такой, судя по интенсивности ракетных ударов», – сказал Золотарев.

«Понятно, что российские военные, нащупав брешь, они будут в нее методично бить. И то, что за неделю два мощнейших удара чего стоят. Плюс применение реактивных дронов, такая ракета в миниатюре.

Соответственно, в обозримом будущем не будет никаких украинских ракет-перехватчиков для «Пэтриота».

Нот, как в народе говорят, «дурень думкою богатие». Для пропаганды сойдет. Это ж в духе Владимира Александровича подменять политические действия и решения пиаром, чем он пока успешно справляется. Но при этом, по моим скромным подсчетам, 20-25% пипла эту бредятину и этот фуфел хавает», – добавил он.

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