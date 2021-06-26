На канале Порошенко вздыхают: Украина проиграет референдум и на Донбассе, и в Крыму

26.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Референдум по «Стене с Донбассом», о возможности которого в недавнем интервью заявлял президент Владимир Зеленский, рискует обернуться не в пользу Украины. Особенно это касается неподконтрольных Киеву бывших регионов страны, где большая часть населения явно выступает за Россию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший житель Севастополя, эмигрировавший в Киев, политтехнолог Борис Тизельаузен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, честно говоря, не понимаю в принципе формулировку, который может быть вынесен на референдум. Что вы хотите? Если по словам Зеленского, он говорит, что стена – это полный разрыв отношений с ОРДЛО. Какой вопрос должен быть в опроснике этом? «Хотите ли вы раз и навсегда разорвать отношения?». А еще, когда я себе этот вопрос задаю, я задаю себе более неприятные и неудобные вопросы. Ладно мы задаем себе вопрос: «а нужны ли нам эти люди, которые там миллион получают паспортов?». А вопрос другой, – кто-то спрашивал этих людей, а мы им нужны? Очень много неудобных, неприятных вопросов возникает. Кто-то видел социологию вообще, хоть одну-единственную по восприятию жителями оккупированных территорий? Я вам скажу точно, что там уже Путин, Россия. И в Крыму та же самая история. Не все, конечно, есть те, кто тихо-тайно продолжают ждать, когда Украина вернется, настоящие патриоты и так далее. Но люди, которые получают российские паспорта, миллион человек, они для чего это делают? Не только же для того, чтобы получать пенсию и здесь, и там, хотя это тоже, наверное, аргумент», – заявил Тизельгаузен.

Ранее он с горечью признал, что даже если Россия согласится на проведение повторного референдума в Крыму, у него будет тот же результат, что и в 2014 году.