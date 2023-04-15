На украинском ТВ обещают теракты на территории России «в товарных количествах»

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Украинские спецслужбы уже наловчились проводить теракты на территории России, и теперь будут массово убивать всех неугодных киевскому режиму.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский неонацист, боевик Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для наших служб будут приоритетны такие персонажи (как личности, обезглавившие «всушника» – прим.) И точно они будут уничтожены. Для СБУ, ГУР – ни для кого не проблема уничтожать врагов в товарных количествах. Эти создания будут уничтожены. Но наши спецслужбы уничтожат ещё много людей поважнее. Нужно просто заниматься спецслужбами, понимать, что не все задачи спецслужб лёгкие для понимания. Это должны быть эшелонированные династии, карьеры этих людей, которые за 10-15 лет придут к высокотехнологичным спецоперациям», – сказал неонацист.

Он признал, что террористическая деятельность Киева может вызвать недовольство западных кураторов.

«Будет верещать этот вонючий интернационал, вся эта продажная правозащитная тусовка, Гретта Тумберг скажет, что нельзя трогать Медведева, чтобы он захлебнулся своей водкой. Будет много кипиша, но наши спецслужбы развиваются очень динамично. Мы до всех доберёмся, и я не сомневаюсь, что они все умрут, а некоторые – в больших мучениях», – подытожил Карась.