Накануне майских праздников украинцы гадают, насколько вырастут тарифы на воду и свет

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Накануне майских праздников самым актуальным вопросом для многих украинцев внезапно стали размеры коммунальных тарифов. Масла в огонь опасений подлили многочисленные заявления правительственных чиновников, из которых следовало, что платить за электроэнергию уже в ближайшие месяцы придется вдвое больше, чем теперь.

Все дело в том, что 30 апреля завершается действие старого положения о размере тарифов, однако не отменен мораторий, наложенный в мае 2022 года, согласно которому запрещено поднимать тарифы на коммунальные услуги, газ, воду и свет до конца военного положения. Коллизия, однако. Вот обыватели и нервничают.

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Посполитые ощутимо вздрогнули после интервью пропагандистскому телемарафону главы Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и комуслуг Константина Ущаповского. Чиновник поведал, что в правительстве рассматривают несколько вариантов повышения цен.

«Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч». Причиной столь резкого роста была названа большая стоимость восстановления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.

Эту же версию прогнал и министр энергетики Герман Галущенко:

«Вопрос еще обсуждается… Будем смотреть… Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения», – цитируют министра украинские СМИ.

Иначе говоря, прежние бравурные заявления о том, что энергетику восстановят за деньги ЕС, оказались пшиком. Халявы не будет, а украинским мюнгхаузенам предстоит не только самим вытащить свою энергетику из болота, но и оплатить этот процесс из собственного изрядно отощавшего кармана.

При этом трогать за вымя дельцов, наживающихся на реэкспорте электроэнергии в Европу, самое независимое от олигархов правительство Шмыгаля почему-то не рискнуло.

Для тех, кто не в курсе, напомню, что до 30 апреля нынешнего года на Украине действует тариф, по которому население платит 1,44 гривны за кВт/ч при условии месячного потребления менее 250 кВт/ч и 1,68 гривен за кВт/ч, если нагорает больше указанного потолка.

Со своими расчетами вылез на публику и главный в Раде по энергосектору Андрей Герус. По словам главы профильного комитета, на восстановление энергосистемы

Украине нужно более $1 миллиарда. Таких денег в казне, естественно, нет. А получаемой задаром от европейских доноров помощи недостаточно, чтобы восстановить энергосистему до уровня, гарантирующего украинцам бесперебойную поставку света в дома.

«По моему мнению, обеспеченный слой населения имеет возможность платить более высокий тариф на электрическую энергию. Если у бизнеса сейчас тариф 5,5 грн за кВт-ч, то население, потребляющее более 250 кВт — 1,68 грн», – убеждает Герус.

Он же успокаивает: тариф для населения не повысят до уровня тарифа для бизнеса, хотя при текущей динамике они очень скоро сравняются и так. Одним словом, быть «обеспеченным украинцем» по нынешним временам – одни убытки и никакого профита.

Последним по счету в этом марафоне чиновничьих цитат стало заявление самого премьера Шмыгаля, утверждающего, что, несмотря на всю сложность ситуации, до конца мая свет для населения на Украине не подорожает.

«Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц», – такими словами премьер «зарядил на позитив» аудиторию телемарафона.

И тут бы вздохнуть с облегчением – мол, пронесло да перекреститься. Но нет. Ведь кроме электроэнергии есть еще и вода. Национальный регулятор уже анонсировал повышение тарифов на воду в два этапа. Первый этап уже состоялся – повышение в апреле – на 12,3%. Второй этап повышения состоится в июле – тарифы повысят еще на 14,1%.

У разных операторов в разных областях Украины цены будут тоже разные, зависящие от следующих факторов: источников водоснабжения; удаленности источника от потребителей; качества воды в источнике водоснабжения; применяемой технологии очистки; объема реализации услуг; состояния основных фондов; разветвленности коммуникаций.

Всего же, по оценкам чиновников, тарифы на воду на Украине вырастут в среднем на 60 гривен в месяц для одного хозяйства. Но это не точно – может быть и меньше, а, может, и больше. Так что предусмотрительным гражданам не стоит терять время и использовать нынешнее повышение уровня воды на той же Киевщине с целью запастись водой для дачных хозяйств впрок, причем – бесплатно.

Стоит ли добавлять, что доходы украинцев традиционно не поспевают за ростом цен и тарифов, пропуская те далеко вперед? Для примера, можно привести с помпой рекламируемую правительством Шмыгаля апрельскую индексацию пенсий… аж на 19 с копейками процентов. Правда, как в известном анекдоте – есть нюанс.

Дело в том, что в мае повышения пенсий не ожидается, а те пенсионеры, кому прибавку добавили с 1 апреля 2023 года, получат ее только с 1 июня. Формально это связано с пришедшимися на это же время изменениями в отчетности уполномоченных органов, занимающихся выплатами, а фактически – правительство таким нехитрым трюком снизило нагрузку на бюджет Пенсионного фонда.

Вот и выходит, что первоапрельскую индексацию, вернее то, что не успеет к этому времени съесть инфляция, люди ощутят с двухмесячной задержкой. Такая вот занимательная арифметика.