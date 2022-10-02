«Нам Лукашенко помогает противостоять Путину», – нацист припомнил сговор Киева и Батьки

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Новости Украины

Еще в 2014 году после победы Евромайдана нужно было осуществлять следующий госпереворот в соседней Белоруссии, однако тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов сделал всё, чтобы «белорусский фронт российско-украинской войны» был бездарно сдан.

Об этом в ходе онлайн дискуссии «Перспективы деколонизации Беларуси» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик и член националистического ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году я создал межпарламентское объединение «за независимую демократичную Беларусь». Туда вошёл Наливайченко, я помню, Мария Матиос, представители всех фракций. И глава Верховной рады тогдашний, исполняющий обязанности президента, должен был с трибуны Верховной рады зачитать, что в украинском парламенте создано такое объединение. И что вы думаете? Турчинов этого не сделал. Потому что он сказал, что нам Лукашенко помогает экономически. Нам Лукашенко помогает противостоять Путину», – припомнил боевик.

Он добавил, что потом Турчинова сменил Петр Порошенко, но всё равно предпочитал сохранять отношения с Лукашенко.

«Вместо того, чтобы белорусы ждали, что после победы «революции достоинства» на той волне будет следующая революция в Белоруссии, и белорусы скинут Лукашенко и возьмут судьбу в свои руки, мы спокойно наблюдали, как Лукашенко добивал Белоруссию, и мы спокойно проигрывали этот белорусский фронт российско-украинской войны. Вот в этом была ключевая проблема», – сказал Сиротюк.