Немецкий философ: Американцы напуганы – они поняли, что Россия выиграла эту войну
Спешка США с мирным планом по Украине объясняется тем, что Штаты боятся, что здесь повторится сценарий бегства из Афганистана, поскольку крах киевского режима очевиден и неизбежен.
Об этом в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену заявил немецкий философ и публицист Хауке Ритц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Американцы напуганы, они поняли, что Россия выиграла эту войну. Победа России неизбежна. Баланс сил на фронте так резко изменился в пользу России, что все усилия американцев и европейцев уже ничего не могут изменить.
Россия также просто сейчас является лидером в области беспилотной войны. Они способны доминировать с воздуха на обширных участках линии фронта, и тот, кто имеет превосходство в воздухе, чаще всего побеждает на земле. И теперь задача американцев, путем заключения мира, учитывая большинство пунктов и пожеланий русских, предотвратить позор.
Потому что, если война продолжится, в ближайшие несколько месяцев, в конечном итоге произойдет развал фронта. Решительные русские наступления приведут к картинкам, подобным тем, которые мы видели в Афганистане.
И это нанесло бы такой ущерб Америке в мире, а также НАТО и всем институтам под руководством США, что американцы готовы предотвратить подобные изображения, опираясь на послевоенные российские представления», – заявил Ритц.
