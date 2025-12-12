Румыния расширяет маршруты для переброски сил НАТО

Анатолий Лапин.  
12.12.2025 13:40
  (Мск) , Киев
Румыния расширяет пропускную способность русла Дуная, а также строит новые мосты в Молдову и Украину, чтобы улучшить логистику.

Об этом на форуме, посвященном восстановлению Украины, заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы предпринимаем конкретные действия, чтобы, например, улучшить транспортное сообщение. Есть генплан по развитию дорожной сети с новыми пограничными пунктами. Скоро откроется еще один пункт, в том числе новый мост, строительство которого близится к завершению. Сейчас строится новая автомагистраль, соединяющая Бухарест с границей Украины.

Мы рассматриваем новые возможности финансирования, такие как Европейский фонд поддержки военных закупок, который также занимается финансированием продукции двойного назначения и сопутствующей инфраструктуры, у Румынии снова появилась возможность получить доступное финансирование для завершения крупных инфраструктурных проектов и их реализации в том темпе, которого ожидают румыны.

И в этом плане важнейшее значение имеет автомагистраль, соединяющая нас с Молдовой и Украиной.

Пропускная способность Дуная значительно возросла. Мы ведем переговоры не только с Украиной, но и с другими придунайскими странами о том, чтобы не только обеспечить безопасность Дуная, но и повысить его роль в будущем, а также увеличить его пропускную способность», – заявила Цою.

