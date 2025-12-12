В Польше грызня между президентом и правительством из-за Украины

Игорь Шкапа.  
12.12.2025 12:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 482
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


В Польше разгорается скандал, связанный с планируемой передачей Украине списанных самолетов МиГ-29, что анонсировал польский генштаб.

Руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач утверждает, что это решение было принято без го ведома. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обвинил канцелярию во лжи.

«Кто-то хочет развязать войну и ставит под угрозу безопасность Польши. Кто-то хочет вступить в спор, выходящий за рамки обычных границ, и использовать безопасность Польши в своих целях. Особого внимания заслуживают соратники президента, особенно министр Пшидач, которые все чаще используют ложь, не полуправду, а именно ложь», — отметил Косиняк-Камыш.

Пшидач не остался в долгу.

«Косиняк-Камыш резко обвиняет нас во лжи. Это очень несправедливо. Сам президент Навроцкий ясно заявил, что с ним не консультировались и не информировали по этому вопросу. Я не знаю, с кем поддерживает отношения Владислав Косиняк-Камыш или кого он информирует, но точно не президента. Такая информация не дошла до меня или моего офиса.

Вчера, перед конференцией, мы также проверили эту информацию в Бюро национальной безопасности (ББН), и я также получил прямое заявление из этого ведомства об отсутствии информации и консультаций», — написал Пшидач.

На этом скандал не закончился. В защиту своего шефа выступил замминистра обороны Цезари Томчик.

«Вы выставляете Польшу в смешном свете. Бюро национальной безопасности (ББН) дважды было проинформировано на заседании Комитета по безопасности о возможности передачи МиГ-29, хотя закон вообще не требует уведомления президента. Это была любезность по отношению к главе государства», — заявил он.

По его словам, окружение Навроцкого «выставляет президента на посмешище».

