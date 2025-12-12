Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Едрить-колотить — в Одессе создали… стражей наследия. Это такая команда волонтеров, реагирующая на повреждения культурных объектов памятников и зданий — в том числе после работы укро-ПВО.

Речь идет об очередном грантоедском мыльном пузыре, надутом на деньги Нидерландов (фонды, участвующие в этом, даже перечислять не буду, ибо там заграничных слов больше, чем самой сути).

Паразиты, то есть «стражи наследия», уже вышли на охоту, вооруженные дипломами «экспертов по кризисному реагированию» («Бигимот уплочено»). Академию архитектуры окончили? Нет — прослушали недельные онлайн-курсы, которые провели музейщики из Европы.

Еще было два дня потешных, пардон, практических занятий, во время которых паразитам устраивали бутафорские взрывы, а они потом бегали и собирали такие же бутафорские осколки. Пособие «Как потратить деньги во время войны».

«Для города это чрезвычайно важно: теперь есть подготовленные люди, которые знают, как защитить и сохранить ценные объекты, что значительно повышает шансы сохранить наше наследие, — заявили грантососы из организации Museum for Change.

И вот зуммеры, ничего тяжелее ватной палочки в жизни не державшие, занялись делом — они бродят по городу и метят разрушающиеся от «героической работы ПВО» дома (в центре Одессы все они — памятники архитектуры) жовто-блакытными метками и прочими нацистскими символами. Чтобы России стыдно было, а комиссары ЮНЕСКО слезу пускали.

Что интересно, к заколоченным в гробы памятникам Пушкину звиздюки не подходят, судьбой валяющейся на земле статуи Екатерины не интересуются, Литмузей и Дом ученых, завязанные на русских экспонатах, не посещают, а их ПВО расфигачило — будь здоров!

До достояния Ганула в виде снесенных монументов, расколоченных мемориальных досок и сбитой лепнины у паразитов тоже руки не доходят. Хотя, если взвесить последствия войны и плоды секты нациста, то большой вопрос — что перевесит?

Но главное, что даже помеченное «наследие» они упорно называют «нашим». Это каким — голландским, укровским?.. Да нет, оно — русское. Правда, здесь паразиты не изменяют себе — разрушить и обмочить в нацистские цвета. Вся суть.