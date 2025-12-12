Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мира на Украине не будет до тех пор, пока она не заберёт Крым у России.

Об этом на украинско-румынском форуме заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

