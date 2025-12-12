Война должна закончиться в Крыму – глава украинского МИДа
Мира на Украине не будет до тех пор, пока она не заберёт Крым у России.
Об этом на украинско-румынском форуме заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В нашем регионе не будет настоящей безопасности, без восстановления суверенитета Украины, в том числе над украинским Крымом. Россия полностью разрушила систему безопасности в Черноморском регионе, нарушила цепочки поставок и морскую торговлю.
Она также милитаризировала оккупированный украинский полуостров и превратила его в плацдарм для агрессии…
Только объединение усилий поможет предотвратить новую войну с Россией в будущем. Война, начавшаяся в Крыму, должна закончиться в Крыму. Это не политическая декларация, это единственная жизнеспособная концепция безопасности для нашего региона», – заявил Сибига.
