Война должна закончиться в Крыму – глава украинского МИДа

Анатолий Лапин.  
12.12.2025 13:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 633
 
Дзен, Крым, Россия, Украина


Мира на Украине не будет до тех пор, пока она не заберёт Крым у России.

Об этом на украинско-румынском форуме заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мира на Украине не будет до тех пор, пока она не заберёт Крым у...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В нашем регионе не будет настоящей безопасности, без восстановления суверенитета Украины, в том числе над украинским Крымом. Россия полностью разрушила систему безопасности в Черноморском регионе, нарушила цепочки поставок и морскую торговлю.

Она также милитаризировала оккупированный украинский полуостров и превратила его в плацдарм для агрессии…

Только объединение усилий поможет предотвратить новую войну с Россией в будущем. Война, начавшаяся в Крыму, должна закончиться в Крыму. Это не политическая декларация, это единственная жизнеспособная концепция безопасности для нашего региона», – заявил Сибига.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить