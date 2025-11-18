«Никому не верить!»: России нужно активно играть на противоречиях противников – профессор Доброхотов

Российскому обществу нельзя очаровываться западными политиками, которые стали ситуативными союзниками РФ.

Об этом на канале «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Орбан – прагматик. Идеализировать этих людей ни в коем случае нельзя. Но он всё-таки с точки зрения понимания им интересов в Венгрии, ведет линию отличную от мнения большинства членов Евросоюза. И делает это настойчиво, талантливо.

Поэтому не использовать это и не учитывать, с нашей стороны, было бы неправильно. С другой стороны, ни в коем случае его нельзя идеализировать. Он действительно глубоко правый по своим взглядам человек.

Если смотреть внутреннюю политику, высказывания касательно социалистического прошлого Венгрии, настоящего, будущего, то это человек с другой планеты, в сравнении с нашими интересами», – сказал Доброхотов.