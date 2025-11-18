«Никому не верить!»: России нужно активно играть на противоречиях противников – профессор Доброхотов
Российскому обществу нельзя очаровываться западными политиками, которые стали ситуативными союзниками РФ.
Об этом на канале «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Орбан – прагматик. Идеализировать этих людей ни в коем случае нельзя. Но он всё-таки с точки зрения понимания им интересов в Венгрии, ведет линию отличную от мнения большинства членов Евросоюза. И делает это настойчиво, талантливо.
Поэтому не использовать это и не учитывать, с нашей стороны, было бы неправильно. С другой стороны, ни в коем случае его нельзя идеализировать. Он действительно глубоко правый по своим взглядам человек.
Если смотреть внутреннюю политику, высказывания касательно социалистического прошлого Венгрии, настоящего, будущего, то это человек с другой планеты, в сравнении с нашими интересами», – сказал Доброхотов.
«Тем не менее, наши классики учили, что разногласия среди противников надо использовать. Более того, их надо подогревать. Это в наших интересах, но при этом ни в коем случае их не идеализируя.
Хочу напомнить, что мы были союзниками с Великобританией и США во время Второй мировой войны. На эти четыре года прекратилась по понятным причинам антизападная пропаганда в советской прессе. И интеллигенция наша в значительной своей части поплыла в прозападном, пролиберальном направлении.
Поэтому, имея дело с правыми политиками на Западе, в том числе с Трампом, с Орбаном, с Фицо, с той же ультраправой АДГ, надо понимать, что это все очень относительно. Их надо использовать, но быть с ними предельно аккуратными и осторожными, понимая, что они могут вильнуть в противоположную сторону в любой момент», – подытожил профессор.
