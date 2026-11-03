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Автоматизация торговли позволяет организовать учёт товаров, ускорить обслуживание покупателей, упростить приёмку поставок и контролировать остатки. Для выполнения этих операций используются специализированные устройства, которые считывают штрихкоды, печатают этикетки и передают информацию в товароучётные системы. Оборудование применяется в небольших магазинах, супермаркетах, торговых сетях, распределительных центрах и на складах.

К основным устройствам для автоматизации товарных операций относятся принтеры этикеток, сканеры штрихкодов и терминалы сбора данных (ТСД). Каждая группа выполняет определённые функции. Принтер наносит информацию на этикетки, сканер распознаёт штрихкоды и передаёт считанные данные, а ТСД позволяет сотруднику работать с электронными заданиями, проверять товары и фиксировать результаты учётных операций.

Совместное использование оборудования с кассовым программным обеспечением, 1С и складскими WMS-системами помогает организовать движение товарных данных от поступления продукции до её продажи или отгрузки. При этом состав устройств зависит от размера торгового предприятия, количества товаров и особенностей рабочих процессов.

Принтеры этикеток для автоматизации торговли

Принтер этикеток – устройство для печати товарной информации на самоклеящихся материалах, бирках и других совместимых носителях. С его помощью изготавливают наклейки со штрихкодами, артикулами, наименованиями продукции, ценами, серийными номерами и датами. Напечатанная этикетка позволяет идентифицировать товар при последующих операциях с помощью сканера или терминала сбора данных.

В торговле принтеры используют для маркировки продукции без заводских штрихкодов, фасованных товаров, коробок и складских ячеек. Например, при поступлении партии изделий сотрудник может сформировать в товароучётной программе этикетки с внутренними кодами, распечатать их и нанести на упаковки. После этого товары можно идентифицировать при перемещении, инвентаризации и продаже.

В магазинах и на складах принтер этикеток печатает штрихкоды, артикулы и цены на самоклеящихся этикетках для идентификации товара сканером.

Какие бывают принтеры этикеток

По способу нанесения изображения различают термопринтеры и термотрансферные принтеры.

Термопринтеры этикеток используют прямую термопечать. Печатающая головка нагревает специальный термочувствительный материал, на котором формируется изображение. Для работы не требуется красящая лента. Такие устройства подходят для печати ценников, товарных наклеек и этикеток, которые не рассчитаны на длительное воздействие света, высокой температуры и других неблагоприятных факторов.

Термотрансферные принтеры переносят красящий слой с риббона на поверхность этикетки под воздействием нагрева. Этот способ позволяет печатать на бумажных и синтетических материалах, включая полипропилен и полиэстер. При правильном подборе риббона изображение обладает повышенной устойчивостью к истиранию, влаге и внешним воздействиям. Термотрансферная печать применяется для долговременной товарной и складской маркировки.

По конструкции и производительности принтеры подразделяются на несколько классов:

Настольные: компактные модели для магазинов, пунктов выдачи заказов, офисов и небольших складов. Подходят для регулярной печати сравнительно небольших партий этикеток.

Коммерческие и промышленные: оборудование для интенсивной эксплуатации, оснащённое более производительными печатающими механизмами и рассчитанное на большие объёмы маркировки.

Мобильные: переносные принтеры с аккумуляторным питанием, которые используются для печати этикеток непосредственно у товара, на торговом стеллаже или складском участке.

Выбор зависит не только от количества печатаемых этикеток, но и от продолжительности непрерывной работы, размеров носителей и условий эксплуатации.

Основные характеристики принтеров этикеток

Один из главных параметров – разрешение печати, которое измеряется в dpi (количестве точек на дюйм).

Принтеры с разрешением 203 dpi подходят для большинства стандартных товарных и складских этикеток, содержащих текст и штрихкоды. Модели 300 dpi используют, когда необходимо печатать мелкий шрифт, компактные двумерные коды и графические элементы с повышенной детализацией. Разрешение 600 dpi востребовано при изготовлении миниатюрных этикеток с очень мелкими символами и высокой плотностью информации.

Для печати Data Matrix важно учитывать не только разрешение устройства, но и физический размер кода, качество материала и требования к его считыванию.

Следующий параметр – ширина печати. Компактные принтеры с рабочей шириной около 54–58 мм применяются для небольших наклеек и бирок. Модели шириной 104–108 мм подходят для распространённых товарных и транспортных этикеток. Широкоформатное оборудование используют для маркировки крупных упаковок и грузовых мест.

Скорость печати указывается в миллиметрах в секунду, однако фактическая производительность зависит также от длины этикетки, сложности макета и времени обработки задания. Для массовой маркировки дополнительно учитывают допустимые размеры рулона, возможность установки отрезчика, отделителя или намотчика.

Для подключения к компьютеру и корпоративной сети используются USB, Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. Поддержка языков управления ZPL, EPL, TSPL и других форматов облегчает взаимодействие с программами печати. При выборе модели необходимо проверить наличие подходящего драйвера и совместимость с используемым программным обеспечением.

В ассортименте принтеров этикеток Scanberry представлены модели для небольших магазинов, складов и предприятий с большими объёмами маркировки.

Сканеры штрихкодов для торговли

Сканер штрихкодов – устройство для считывания графических кодов и передачи содержащейся в них информации в подключённую систему. В торговле он позволяет быстро определить товар по идентификатору, не вводя артикул или код вручную.

На кассе сканер считывает штрихкод с упаковки, после чего кассовая программа находит соответствующую позицию в товарной базе. Сотрудник получает информацию о наименовании, цене и других параметрах продукции. При оформлении возврата или проверке поступившей поставки используется аналогичный принцип идентификации.

Сам по себе сканер обычно не хранит полную товарную базу и не выполняет учётные операции. Его основная задача – распознать код и передать данные в компьютер, POS-терминал, кассу или другое устройство. Некоторые беспроводные модели дополнительно оснащаются памятью для временного накопления считанных кодов.

На кассе сканер штрихкодов считывает код с упаковки и передаёт данные в кассовую программу, которая находит товар в базе.

Виды сканеров штрихкодов

По поддерживаемым форматам различают одномерные и двумерные сканеры.

1D-сканеры предназначены для считывания линейных штрихкодов, например EAN-8, EAN-13, UPC-A, Code 39 и Code 128. Такие форматы широко используются для идентификации товаров, упаковок и складских объектов. Линейные сканеры могут работать на основе лазерной технологии или других способов распознавания.

2D-сканеры оснащаются имиджевыми считывающими модулями, которые захватывают изображение кода и обрабатывают его. Они распознают как линейные, так и двумерные форматы, включая QR Code, Data Matrix и PDF417. Это позволяет использовать одно устройство для обычных товарных операций и работы с продукцией, подлежащей обязательной цифровой маркировке.

По конструкции и способу подключения распространены следующие виды оборудования:

Ручные проводные сканеры – подключаются через USB или RS-232 и используются на стационарных рабочих местах.

Беспроводные сканеры – передают данные через Bluetooth или радиоканал 2,4 ГГц, позволяя работать на расстоянии от компьютера.

Стационарные сканеры – размещаются на кассовом столе и распознают штрихкоды при поднесении товара.

Встраиваемые сканеры – устанавливаются в кассовые узлы, терминалы самообслуживания и другое оборудование.

Промышленные модели – предназначены для эксплуатации на складах, в логистике и производстве, в том числе для считывания кодов в сложных условиях.

Как выбрать сканер штрихкодов

Прежде всего необходимо определить, с какими форматами кодов предстоит работать. Для обычных линейных штрихкодов достаточно совместимого 1D-устройства. Если требуется считывание Data Matrix, QR Code или кодов цифровой маркировки, необходимо использовать подходящий 2D-сканер.

Для кассовых рабочих мест важны скорость распознавания, удобство удержания и возможность считывать код независимо от его положения относительно сканирующего окна. В магазинах с большим потоком покупателей применяются стационарные многоплоскостные имиджеры, уменьшающие необходимость вручную ориентировать товар.

На складе имеют значение дальность сканирования, устойчивость к падениям и качество распознавания повреждённых или плохо напечатанных этикеток. Для крупных коробок и палет могут потребоваться модели увеличенной дальности. При работе с мелкими кодами, напротив, важны разрешение сканирующего модуля и возможность считывания с небольшого расстояния.

Отдельного внимания заслуживают отражающие поверхности, прозрачная упаковка и экраны мобильных устройств. Возможность уверенно считывать коды в таких условиях зависит от характеристик конкретного сканера, а не только от наличия поддержки 2D.

При подключении необходимо учитывать интерфейс и формат передачи данных. Например, USB-сканер может работать в режиме эмуляции клавиатуры (USB-HID) или виртуального COM-порта. Для корректной обработки штрихкодов программой иногда требуется настроить префиксы, суффиксы, управляющие символы и формат передачи данных GS1.

Подобрать оборудование для кассы, склада и маркировки можно в разделе сканеров штрихкодов.

Терминалы сбора данных (ТСД) для автоматизации торговли

Терминал сбора данных – мобильный компьютер, оснащённый встроенным считывателем штрихкодов и средствами обработки информации. В отличие от обычного сканера, ТСД позволяет сотруднику работать с программными приложениями, просматривать задания, вводить количество товаров, проверять сведения о продукции и сохранять результаты операций.

Терминалы используются там, где необходимо выполнять последовательность действий с товарами без постоянного обращения к стационарному рабочему месту. Например, при инвентаризации сотрудник получает список складских ячеек, сканирует штрихкод товара, указывает фактическое количество и передаёт результат в систему учёта.

ТСД может работать непосредственно с 1С, WMS или другим корпоративным программным обеспечением через специализированное мобильное приложение. Обмен информацией осуществляется по беспроводной сети либо путём периодической синхронизации, если это предусмотрено программной системой.

При инвентаризации терминал сбора данных сканирует штрихкод товара, фиксирует фактическое количество в складской ячейке и передаёт результат в систему учёта.

Какие бывают терминалы сбора данных

Для розничной торговли выпускаются компактные мобильные компьютеры с сенсорными экранами. По внешнему виду они могут напоминать смартфон, но отличаются наличием специализированного сканирующего модуля, физических клавиш сканирования и конструкцией, рассчитанной на рабочую эксплуатацию.

ТСД с физической клавиатурой удобны для операций, предполагающих регулярный ввод количества, кодов и команд. Они используются на складах, в распределительных центрах и подсобных помещениях магазинов.

Промышленные терминалы имеют усиленный корпус, рассчитанный на эксплуатацию при повышенной влажности, запылённости и механических нагрузках. В отдельных модификациях предусмотрены дальнобойные сканеры, способные считывать коды с коробов и палет на расстоянии нескольких метров.

ТСД с пистолетной рукояткой предназначены для интенсивного сканирования. Рукоятка с курком позволяет удобно работать с большим количеством товаров при комплектации заказов, приёмке и отгрузке. Она может быть встроенной или съёмной в зависимости от конструкции устройства.

Существуют также носимые и планшетные терминалы для специализированных задач. Их выбирают с учётом организации рабочего места, требований к мобильности и необходимого программного обеспечения.

Основные характеристики ТСД

Операционная система определяет доступность прикладных программ и возможности интеграции с корпоративной инфраструктурой. Большинство современных терминалов работает под управлением Android, хотя в эксплуатации продолжают использоваться и устройства с другими операционными системами.

При выборе важно проверить поддерживаемую версию ОС, доступность обновлений, совместимость приложения для товарного учёта и возможности централизованного администрирования.

Важную роль играет встроенный сканирующий модуль. Терминалы с 2D-имиджером могут считывать линейные и двумерные коды, но дальность, минимальный размер распознаваемых элементов и устойчивость к повреждениям различаются. Для работы с товарами на полках обычно достаточно стандартного модуля, а для высоких стеллажей могут потребоваться исполнения увеличенной дальности.

Процессор, оперативная память и встроенный накопитель влияют на скорость работы приложений, хранение данных и обработку крупных заданий. Для обмена информацией используются Wi-Fi и Bluetooth; отдельные модели поддерживают 4G LTE, NFC и другие интерфейсы.

Автономность зависит от ёмкости аккумулятора, интенсивности сканирования, яркости экрана и беспроводных соединений. На предприятиях с многосменным режимом эксплуатации востребованы терминалы со сменными батареями и функцией горячей замены аккумулятора.

Степень защиты корпуса обозначается по классификации IP. Например, IP54 означает ограниченную защиту от проникновения пыли и защиту от водяных брызг, а IP65 и IP67 предусматривают более высокую степень пылевлагозащиты. Устойчивость к падениям оценивается отдельно по результатам испытаний производителя.

В каталоге терминалов сбора данных представлены устройства для магазинов, складов, логистических операций и промышленного применения.

Чем отличаются принтер этикеток, сканер штрихкодов и ТСД

Главное различие между устройствами заключается в том, какую операцию они выполняют с товарной информацией.

Принтер этикеток создаёт физический носитель данных. На этикетке размещается идентификатор товара, который можно использовать при последующем сканировании. Оборудование применяется для маркировки продукции, упаковок, грузовых мест и мест хранения.

Сканер штрихкодов считывает существующий идентификатор. Он передаёт распознанную информацию в подключённую систему, которая определяет дальнейшее действие: добавление товара в чек, поиск карточки продукции или подтверждение операции.

Терминал сбора данных совмещает идентификацию с обработкой учётной информации. Сотрудник может не только считать штрихкод, но и проверить количество, выбрать документ, изменить статус задания или зарегистрировать перемещение товара в рамках возможностей установленного приложения.

Обычный сканер подходит для рабочего места, где обработка данных выполняется на подключённом компьютере или кассе. ТСД необходим, когда сотрудник перемещается между товарами и должен самостоятельно выполнять учётные операции.

Таким образом, эти устройства не являются взаимозаменяемыми во всех задачах. Принтер отвечает за нанесение маркировки, сканер – за считывание идентификаторов, а терминал – за мобильную работу с товарными данными.

Как принтеры этикеток, сканеры и ТСД работают вместе

Рассмотрим типовую последовательность операций в магазине, который получает товары от поставщика, размещает их на складе и продаёт покупателям.

Приёмка товара

После поступления поставки сотрудник открывает документ приёмки в товароучётной системе. С помощью ТСД он сканирует штрихкоды на упаковках, сверяет номенклатуру и количество с данными документа.

Если товар поступил без подходящего идентификатора, система может предусматривать создание внутреннего штрихкода. Несоответствия по количеству или ассортименту фиксируются непосредственно при обработке поставки.

После завершения проверки результаты передаются в учётную систему. В зависимости от организации процесса приёмка может выполняться онлайн или с последующей синхронизацией данных.

Маркировка и подготовка товаров

Для продукции, требующей дополнительных этикеток, формируются печатные задания. Принтер наносит на наклейки штрихкоды, наименования, артикулы, цены и другую информацию, предусмотренную макетом.

Готовые этикетки размещают на товарах, коробках или местах хранения. Сканер используется для проверки качества считывания, а ТСД – для привязки идентификатора к нужной позиции и подтверждения размещения.

Если товар уже имеет корректный заводской штрихкод, дополнительная этикетка может не понадобиться.

Продажа на кассе

При оформлении покупки кассир подносит товар к сканеру. Устройство передаёт идентификатор в кассовую программу, которая определяет товар, его цену и необходимые параметры продажи.

После подтверждения покупки кассовое оборудование формирует фискальный чек в соответствии с настройками и требованиями законодательства.

Если продукция подлежит обязательной цифровой маркировке, используется считывание соответствующего кода Data Matrix и предусмотренная законом процедура проверки и регистрации продажи.

Инвентаризация и контроль остатков

Для пересчёта товаров сотрудник получает на ТСД задание с перечнем позиций или мест хранения. При перемещении по торговому залу или складу он сканирует этикетки и фиксирует фактическое количество.

Программа сопоставляет результаты с учётными остатками и позволяет выявлять расхождения. После завершения операции данные передаются в систему, где формируются необходимые документы.

При регулярной инвентаризации такой подход сокращает количество ручных записей и повторного ввода информации. Однако точность учёта зависит также от правильной организации номенклатуры, маркировки товаров и корректной настройки программного обеспечения.

Какое оборудование выбрать для разных торговых объектов

Набор устройств определяется ассортиментом, количеством операций и организацией товарного учёта. Для небольшого магазина не всегда необходим промышленный принтер или защищённый складской ТСД, тогда как на крупном распределительном складе обычный ручной сканер может оказаться недостаточным.

Небольшой розничный магазин

Для торговой точки с ограниченным ассортиментом обычно достаточно настольного принтера этикеток и проводного или беспроводного 2D-сканера.

Принтер используется для товарных наклеек и ценников, сканер – для продажи, проверки товаров и работы с учётной программой. Компактный ТСД может потребоваться при регулярных инвентаризациях или большом количестве операций по приёмке.

Основные критерии выбора – простота подключения, совместимость с кассовым ПО и необходимые форматы штрихкодов.

Супермаркет

В супермаркетах требуется оборудование для нескольких рабочих зон: касс, торгового зала, приёмки и складских помещений.

На кассах применяются производительные стационарные 2D-сканеры, а для отдельных операций – дополнительные ручные устройства. Принтеры этикеток позволяют подготавливать товарную маркировку и ценники.

ТСД используются сотрудниками при проверке остатков, перемещении товаров, приёмке поставок и инвентаризации. Для торговой сети важно организовать централизованный обмен данными между магазинами и корпоративной системой учёта.

Склад и распределительный центр

На складе оборудование должно обеспечивать обработку большого количества товарных позиций и перемещений.

Промышленные принтеры печатают этикетки для коробов, палет и мест хранения. Сотрудники используют защищённые терминалы с 2D-сканерами для выполнения заданий WMS, комплектации заказов, контроля отгрузок и размещения продукции.

Беспроводные сканеры могут применяться на отдельных рабочих местах, где используется компьютер или стационарный терминал. Выбор дальности считывания определяется высотой стеллажей, размерами этикеток и организацией зон хранения.

Интернет-магазин и пункт выдачи заказов

Для интернет-магазина важны печать товарных и транспортных этикеток, идентификация отправлений и контроль комплектации.

Настольный принтер обычно подходит для печати наклеек на посылки и упаковки. Сканер штрихкодов позволяет проверять номера отправлений, оформлять выдачу и возвраты.

При большом количестве заказов ТСД помогает организовать сборку товаров по электронным заданиям, контролировать соответствие вложений и фиксировать этапы обработки заказов.

Для небольшого пункта выдачи может быть достаточно сканера и совместимого программного обеспечения без отдельного терминала сбора данных.

Автоматизация торговли и система «Честный ЗНАК»

Система цифровой маркировки «Честный ЗНАК» используется для идентификации и прослеживаемости отдельных категорий продукции. Для товаров, подлежащих обязательной маркировке, применяются коды Data Matrix, содержащие предусмотренные правилами идентификационные данные.

Работа с такими товарами требует не только подходящего сканирующего оборудования, но и программного обеспечения, способного правильно обрабатывать коды и выполнять необходимые операции.

Принтер этикеток используется для нанесения кодов маркировки в случаях, когда участник оборота должен самостоятельно напечатать полученные или сформированные в установленном порядке коды. Например, это может быть необходимо при предусмотренной правилами перемаркировке продукции. Устройство печатает переданные ему данные, но само по себе не создаёт действительные коды маркировки в государственной системе.

2D-сканер штрихкодов распознаёт Data Matrix и передаёт считанную информацию кассовой или учётной программе. Для корректной работы необходимо проверить передачу всех символов кода, включая служебные разделители, если они используются. Наличие 2D-имиджера не гарантирует правильную работу с маркировкой без соответствующей настройки.

Терминал сбора данных применяется для обработки маркированной продукции при приёмке, инвентаризации, комплектации, проверке кодов и других учётных операциях. Конкретные функции определяются мобильным приложением и схемой обмена с корпоративной информационной системой.

На кассовом участке необходимо обеспечить совместимость сканера, кассовой программы, контрольно-кассовой техники и механизмов проверки кодов, предусмотренных для соответствующей товарной группы.

Порядок приёмки, передачи и вывода товаров из оборота зависит от действующих правил маркировки. Поэтому при выборе оборудования важно учитывать не только его технические характеристики, но и возможности программной интеграции.

На что обратить внимание при комплексной автоматизации торговли

Правильно выбранные устройства должны соответствовать не только текущей нагрузке, но и общей схеме работы предприятия.

Совместимость с программным обеспечением. Перед покупкой необходимо проверить поддержку используемой версии 1С, кассовой программы или WMS. Для принтеров важны драйверы и языки управления печатью, для сканеров – формат передачи данных, для ТСД – совместимость мобильного приложения и операционной системы.

Количество и характер операций. Производительность принтера должна соответствовать объёму печати, а сканирующее оборудование – интенсивности работы сотрудников. Необходимо учитывать пиковые нагрузки, например при поступлении крупных поставок или проведении инвентаризации.

Типы штрихкодов и этикеток. Следует заранее определить используемые форматы EAN-13, Code 128, Data Matrix, QR Code и размеры печатных носителей. От этих параметров зависит выбор разрешения принтера и сканирующего модуля.

Условия эксплуатации. Для кассовой зоны важны компактность и скорость работы. На складе большое значение имеют прочность корпуса, автономность и дальность считывания. В помещениях с повышенной влажностью или запылённостью выбирают оборудование с соответствующей защитой.

Сетевое подключение и обмен данными. При использовании нескольких рабочих мест важно проверить стабильность беспроводной связи, возможности синхронизации и работу оборудования при временном отсутствии соединения.

Обслуживание и расширение системы. При подборе учитывают доступность расходных материалов, аккумуляторов, запасных частей, обновлений программного обеспечения и технической поддержки. Также полезно предусмотреть возможность подключения дополнительных рабочих мест по мере развития бизнеса.

Комплексная автоматизация не всегда требует одновременной закупки всех видов оборудования. Начать можно с кассового сканирования и печати этикеток, а затем внедрить ТСД для складского учёта и инвентаризации.

Вывод

Принтеры этикеток, сканеры штрихкодов и терминалы сбора данных выполняют разные, но взаимосвязанные задачи автоматизации торговли. Принтер создаёт этикетки для идентификации продукции, сканер считывает информацию, а ТСД помогает выполнять товарные операции непосредственно в торговом зале или на складе.

Совместная работа этих устройств с кассовыми и товароучётными системами позволяет организовать приёмку, маркировку, продажу, инвентаризацию и контроль перемещений товаров. Для каждого предприятия набор оборудования подбирают с учётом ассортимента, количества операций, форматов штрихкодов и используемого программного обеспечения.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли автоматизировать магазин без терминала сбора данных?

Да. В небольшом магазине товарный учёт может вестись на компьютере с подключённым сканером штрихкодов, а этикетки печататься на настольном принтере. ТСД становится полезен, когда требуется мобильная обработка товаров, регулярная инвентаризация или работа с электронными заданиями вне стационарного рабочего места.

Чем сканер штрихкодов отличается от ТСД?

Сканер распознаёт штрихкод и передаёт данные подключённому устройству. Терминал сбора данных представляет собой мобильный компьютер со сканирующим модулем, дисплеем и операционной системой. Он позволяет выполнять учётные операции в специализированном приложении, в том числе без постоянного подключения к компьютеру.

Какой принтер этикеток подходит для небольшого магазина?

Для стандартных товарных этикеток и ценников обычно подходит настольный термопринтер с разрешением 203 dpi. Если необходимо печатать долговечные наклейки на синтетических материалах, используют термотрансферную модель. При выборе учитывают размеры этикеток, количество отпечатков и совместимость с программой печати.

Нужен ли 2D-сканер для работы с «Честным ЗНАКом»?

Да, для считывания кодов Data Matrix требуется совместимый двумерный сканер. Обычный 1D-сканер не предназначен для распознавания таких кодов. Кроме оборудования, необходимо программное обеспечение, которое корректно обрабатывает считанные данные и выполняет предусмотренные правилами маркировки операции.

Можно ли подключить принтер этикеток, сканер и ТСД к 1С?

Да, при наличии соответствующих драйверов, программных компонентов и поддерживаемых интерфейсов. Принтер может получать задания из 1С через драйвер или программу печати, сканер – передавать коды на рабочее место, а ТСД – обмениваться документами и результатами операций через специализированное приложение или интеграционное решение.

Какое оборудование необходимо для инвентаризации товаров?

Для небольшого количества товаров можно использовать сканер штрихкодов, подключённый к компьютеру. Если инвентаризация проводится непосредственно у стеллажей или в нескольких помещениях, удобнее ТСД с мобильным приложением. Принтер этикеток понадобится, если необходимо маркировать товары или места хранения, у которых отсутствуют подходящие идентификаторы.

Полезные научные работы и источники