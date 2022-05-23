Одесса: Как оккупанты гадят напоследок

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Новости Украины

В то время как над «Азовсталью» развевается красный флаг, оккупировавшие Одессу идиоты в лучших традициях советской Медицинской энциклопедии — «идиоты склонны переставлять предметы с места на место» — уже придумали, как переименуют улицы, чья история связана с Россией.

Как если бы в последние дни падения «Азовстали» тамошние сидельцы героически нарекли подвалы и нужники именами «Редиса», «Калыны» и «Волыны». А впрочем, правильно они от всего русского отрекаются — людишки такого толка все равно бы не поняли, что история города Глупова гениального Салтыкова-Щедрина — это про них. Иначе бы осознали, до чего же они жалки…

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Итак, автором проекта о переименовании улиц выступил депутат горсовета от порошенковской ЕС Петр Обухов — в силу возраста Салтыкова-Щедрина он в школе не проходил.

Тот самый, которого Шарий причислил к гейскому пулу (Гончаренко и партнеры), чтобы в Европе показывать. Не знаю, но в армию упомянутого Обухова точно не возьмут — разве что собак пугать — даже если он захочет.

Но он не хочет, а в Одессе несколько лет выполняет роль Илона Маска на минималках, торгуя воздухом и пиля бюджеты всяких интернет-проектов, на которые простому народу традиционно плевать. Классический паразитарий из коворкинг-пространства, который на кнопочки жать может, но как устроена канализация не знает. И вот задумал он «деколонизацию Одессы».

«Во многих городах процесс переименования улиц уже состоялся, а в Одессе этот вопрос даже не поднимался, — возмутился депутат. — После всех зверств, которые Россия сотворила в Украине, после Бучи, Гостомеля, Харькова, Сум, Мариуполя, после ракетных ударов по нашему городу очень удивительно видеть улицы, которые включают Одессу в русский культурный контекст».

Дальше Обухов — заметьте, не Обухенко и не Обухына — продолжает негодовать:

«Больше двадцати улиц и переулков (да еще больше, Петя!) названы в честь российских населенных пунктов — Онежская, Новгородская, Махачкалинская, Новомосковская и т. д. (Московскую Петя отчего-то забыл). Почему нет, например, улиц Вашингтона и Лондона?», — вопрошает Обухов, прикидываясь (или не прикидываясь) отмороженным, ведь ни американцы, ни англичане Одессу не строили.

Однако выводы уже сделал:

«Мы должны убрать из Одессы все, что касается России, чтобы невозможно было сказать, что это русский город. А это выглядит именно так, потому что у нас есть улицы в честь московского князя Дмитрия Донского и новгородского Александра Невского. Какое отношение они имеют к Одессе и Украине?!. Суворовский район тоже нужно переименовать — возникла идея назвать его Крымским».

Тут хочется прямо его словами спросить: а какое отношение к Украине имеет Крым?

Однако альтернатива… Какую альтернативу предлагает Обухов?

«Нужно отметить тех людей, которые нам сильно помогают в битве — Байдена и Джонсона», – говорит он.

Гомерический хохот. Хотя и весьма в стиле чихуахуа из питомника коллективного Запада.

Далее Обухов добавляет, что следует назвать улицы и «именами героев войны», и в честь Мариуполя, вновь напрашиваясь на вопрос — украинского?

«Я настаиваю на том, что все русские названия должны исчезнуть!». — Категорически заявляет депутат, но при этом призывает «сделать исключения для людей, имеющих мировое значение. Например, оставить улицу Сахарова, который был диссидентом и не делал антиукраинских заявлений. Или оставить улицы Менделеева и Гагарина».

И Гагарина, ишь ты. Хотя никогда не забуду фразу брата Ющенко, историка-аматора:

«В баллистических экспериментах СССР в космосе не украинцами были только Белка и Стрелка».

И в рвение и упорство идиотов, переставляющих предметы, тоже верю — вон, памятник Пушкину в Николаеве уже снесли. Однако повторюсь, пусть переименовывают — улицы, где вооруженные отморозки и прочая тероборона гнездится по школам и детсадам, действительно не могут иметь отношения к «русскому культурному контексту» — тут Обухов прав. Вот только это временное явление.