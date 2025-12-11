Новый кризис в Косово. США меняют одних сепаратистов на других

Алексей Топоров.  
11.12.2025 14:57
  (Мск) , Белград
Просмотров: 225
 
Балканы, Выборы, Дзен, Колониальная демократия, Косово, Политика, США


Созданный албанскими сепаратистами «Центризбирком Косово» отказался утвердить кандидатов в депутаты от самой крупной партии косовских сербов «Сербский список» на  досрочных парламентских выборах в крае.

Участие заблокировали члены от паналбанской правящей партии «Самоопределение», развязавшей репрессии против сербского населения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сербский список» ранее уже выигрывал судебные процессы по допуску к выборам. Наверняка это произойдёт и сейчас.

Дело в том, что большинство структур власти в Косово непосредственно контролируются США, при этом Вашингтон недоволён подчёркнуто ксенофобской политикой правящего «Самоопределения» и лидера партии, эталонного сербофоба, премьер-министра с техническим мандатом Альбина Курти.

Администрация Трампа хочет замирить Балканы на свой лад, объединив всех в НАТО и ЕС, обеспечив тем самым прочный тыл для предстоящей конфронтации с Востоком.

Попытка свергнуть в местном парламенте – Кувенде, гегемонию «Самоопределения» при помощи оппозиционных партий и привела к нынешнему политическому кризису, следствием которого и станут досрочные выборы 28 декабря – ни одна из партий не хотела входить в правительственную коалицию с «Самоопределением», но и сил для формирования кабинета у оппозиционеров не было.

Подобное отношение к Курти у оппозиционеров связано не с симпатиями к местным сербам, а с собственными властными амбициями и не желанием ослушаться США.

