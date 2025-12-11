У Зеленского ответили Трампу: Хотите выборов? Добро пожаловать в Гуляйполе и Покровск

Игорь Шкапа.  
11.12.2025 14:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1077
 
Выборы, Дзен, Политика, США, Украина


Украинский диктатор Владимир Зеленский лишь на словах согласился на требование Дональда Трампа провести выборы

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил политолог Владимир Фесенко, обслуживающий офис диктатора Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский дал согласие на выборы во время войны. А я говорю: «Ну, вы обратите внимание, он сказал, что обязательные условия – обеспечение безопасности». Сейчас не только парламент должен дать свою оценку этой ситуации, создать комиссию для проработки этих вопросов, но сказать жёстко, официально, что обязательное условие – как минимум, прекращение воздушных атак России, иначе выборы нормально провести невозможно», – Фесенко дал понять, что вопрос будет бесконечно затягиваться.

Иными словами, Киев требует перемирия без мира, на что, как известно, не соглашается РФ.

Чтобы усложнить ситуацию, глашатай Зеленского предлагает Центральной избирательной комиссии сформулировать список проблемных вопросов, показывающих, что провести выборы во время войны сложно.

По его словам, если американцы так хотят выборов, то пусть их полномочные представители едут на Украину в самые горячие точки.

«Покровск, Купянск, Гуляйполе. И пусть на месте, в поле в буквальном смысле оценят ситуацию, как здесь проводить голосование во время войны. А после этого, да, пусть дадут свои рекомендации. Одновременно надо договариваться с конгрессменами, сенаторами США, что они приедут во время войны, приедут к нам как наблюдатели. То есть надо оценивать ситуацию не из тёплых и безопасных кабинетов в Вашингтоне, а реально здесь в Украине», – добавил Фесенко.

