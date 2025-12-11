Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский диктатор Владимир Зеленский лишь на словах согласился на требование Дональда Трампа провести выборы

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил политолог Владимир Фесенко, обслуживающий офис диктатора Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский дал согласие на выборы во время войны. А я говорю: «Ну, вы обратите внимание, он сказал, что обязательные условия – обеспечение безопасности». Сейчас не только парламент должен дать свою оценку этой ситуации, создать комиссию для проработки этих вопросов, но сказать жёстко, официально, что обязательное условие – как минимум, прекращение воздушных атак России, иначе выборы нормально провести невозможно», – Фесенко дал понять, что вопрос будет бесконечно затягиваться.

Иными словами, Киев требует перемирия без мира, на что, как известно, не соглашается РФ.

Чтобы усложнить ситуацию, глашатай Зеленского предлагает Центральной избирательной комиссии сформулировать список проблемных вопросов, показывающих, что провести выборы во время войны сложно.

По его словам, если американцы так хотят выборов, то пусть их полномочные представители едут на Украину в самые горячие точки.