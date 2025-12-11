Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич подписал в Берлине контракт на поставку 44 танков Leopard 2A8. Модернизация танкового парка обойдётся бывшей республике Югославии в 1,5 млрд евро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Леопарды» должны прибыть в Хорватию с 2028 по 2030 год. Большая часть суммы закупки – 1,1 млрд евро, будет оплачена за счёт кредита оборонного фонда Европейского союза SAFE (Security Action for Europe).

При этом Загреб получает скидку от Берлина на 144,8 миллиона евро – за танки, боевые машины и боеприпасы, которые Хорватия передала Украине в конце 2024 года.

Что характерно, в боевых условиях на Украине немецкие «Леопарды» показали себя не лучшим образом. Это наводит на мысль о скрытой коррупционной составляющей сделки. Или же демонстрирует модель навязывания закупок «молодым» членам НАТО.