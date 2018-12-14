«Они что-то затевают»: военно-политическое руководство Украины срочно вылетает в «АТО»

15.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Из Киева в Харьков прибыло практически все военно-политическое руковдство, за исключением президента Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook пишет участник событий Русской весны в Харькове, экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

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“По оперативной информации, из Киева в Харьков прибыло почти всё военно-политическое руководство Украины, за исключением Порошенко, который завтра будет праздновать в Киеве “томос”. В числе визитёров – и глава порошенковской администрации Райнин. Эту ночь проведут в Харькове, а завтра планируют вылететь на вертолётах в район так называемой “АТО”. Кажется, они и в самом деле что-то затевают.

Ок, коли так. Мы-то готовы. И, не по секрету зная о степени готовности наших войск, могу сказать вот что: в случае попытки наступления украинскую сторону ждёт такой котёл, по сравнению с которым померкнут Иловайский и Дебальцевский”, – пишет Долгов. Как сообщал “ПолитНавигатор”, в МИД РФ сообщили, что ВСУ планируют отрезать ДНР от Азовского моря. Напомним, что Харьковская область стала одной из 10 областей, на территории которых по инициативе президента Порошенко украинский парламент ввел военное положение.