Опасность для российского кино: Не повторить провал Украины с «патриотическим мусором»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России важно не повторить печальный опыт Украины, где после 2014 года по госзаказу штамповалась «патриотические» фильмы, полностью провалившиеся в кино. Впрочем, на Украине есть и успешный образец для подражания – это сериал «Слуга народа». Однако в данном случае использовалась схема, обкатанная перед этим в США.

Об этом в эфире телеграм-канала политолога Семена Уралова сообщила исполнительный секретарь комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Стулова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По ее словам, сейчас один из самых грамотных и понятных пропагандистских продуктов, который прекрасно используют в США и Европе, и уже и в Азии – это сериалы.

«У нас же бешеное производство сериальной продукции, она производится постоянно. Но в неё не закладываются смыслы, вот что интересно. А в Штатах закладываются – проще заложить смысл в готовую продукцию. Людей приучают к героям, заставляют полюбить этот сюжет. Это мы видели на примере нескольких очень известных американских сериалов, где на девятый сезон – возникают выборы Трампа, за которого голосует не просто плохой человек, а крайне негативный персонаж, к которому вы до этого 8 сезонов привыкали. И вот этот интересный заложенный смысл, конечно, гораздо лучше будет восприниматься, чем просто одноразово снятый ролик на время перед выборами. И уж не будем вспоминать, наверное, «Слугу народа», который собственно стал самым длинным предвыборным роликом и принёс Владимиру Зеленскому небывалые 79% на выборах президента Украины – это вот абсолютно чёткая красивая работа. Вот то, чему стоит и нужно учиться», – убеждена Стулова.

Она напомнила о негативных примерах с Украины:

«В украинском кинематографе после 2014 года, после Майдана появилось очень много фильмов, и было потрачено очень много государственных денег на «патриотическое кино», которое должно было воспитывать людей в том самом «патриотическом» духе. Но если обратить внимание, и мы отслеживали это, по сборам и по всему остальному, – там категорически это не сработало. Оно просто проваливалось, не ходили на него люди. Потому что было снято под заказ, и было снято, видимо, так, как людям не нравилось, – считает Стулова.

Она опасается, «как бы нам это тоже не повторить – сейчас все кинутся снимать патриотическое кино – и снимут его всё плохо».

При этом специалист обратила внимание на любительские работы, которые, наоборот, собирают большую аудиторию в России.

«Клипы, сделанные «на коленке» людьми, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, заходят на огромную аудиторию, – потому что они очень искренние, именно потому, что они не приглаженные», – сказала выступающая.

В целом же, полагает Стулова, для кинематографа в России складывается удачная ситуация после ухода западных компаний, подтверждением чему успех фильма «Чебурашка».

«Публика изголодалась по хорошему зрелищу и плюс уход западного кинематографа открыл пространство для конкуренции. Спасибо санкциям, что расчистили, в том числе, пространство», – сказала она.