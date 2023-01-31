Опасность для российского кино: Не повторить провал Украины с «патриотическим мусором»

Любовь Смирнова.  
31.01.2023 10:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 687
 
Дзен, Культура, Пропаганда, Россия, Украина


России важно не повторить печальный опыт Украины, где после 2014 года по госзаказу штамповалась «патриотические» фильмы, полностью провалившиеся в кино. Впрочем, на Украине есть и успешный образец для подражания – это сериал «Слуга народа». Однако в данном случае использовалась схема, обкатанная перед этим в США.

Об этом в эфире телеграм-канала политолога Семена Уралова сообщила исполнительный секретарь комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Стулова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России важно не повторить печальный опыт Украины, где после 2014 года по госзаказу штамповалась...

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По ее словам, сейчас один из самых грамотных и понятных пропагандистских продуктов, который прекрасно используют в США и Европе, и уже и в Азии – это сериалы.

«У нас же бешеное производство сериальной продукции, она производится постоянно. Но в неё не закладываются смыслы, вот что интересно.

А в Штатах закладываются – проще заложить смысл в готовую продукцию.

Людей приучают к героям, заставляют полюбить этот сюжет.

Это мы видели на примере нескольких очень известных американских сериалов, где на девятый сезон – возникают выборы Трампа, за которого голосует не просто плохой человек, а крайне негативный персонаж, к которому вы до этого 8 сезонов привыкали.

И вот этот интересный заложенный смысл, конечно, гораздо лучше будет восприниматься, чем просто одноразово снятый ролик на время перед выборами.

И уж не будем вспоминать, наверное, «Слугу народа», который собственно стал самым длинным предвыборным роликом и принёс Владимиру Зеленскому небывалые 79% на выборах президента Украины – это вот абсолютно чёткая красивая работа.

Вот то, чему стоит и нужно учиться», – убеждена Стулова.

Она напомнила о негативных примерах с Украины:

«В украинском кинематографе после 2014 года, после Майдана появилось очень много фильмов, и было потрачено очень много государственных денег на «патриотическое кино», которое должно было воспитывать людей в том самом «патриотическом» духе. Но если обратить внимание, и мы отслеживали это, по сборам и по всему остальному, – там категорически это не сработало. Оно просто проваливалось, не ходили на него люди. Потому что было снято под заказ, и было снято, видимо, так, как людям не нравилось, – считает Стулова.

Она опасается, «как бы нам это тоже не повторить – сейчас все кинутся снимать патриотическое кино – и снимут его всё плохо».

При этом специалист обратила внимание на любительские работы, которые, наоборот, собирают большую аудиторию в России.

«Клипы, сделанные «на коленке» людьми, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, заходят на огромную аудиторию, – потому что они очень искренние, именно потому, что они не приглаженные», – сказала выступающая.

В целом же, полагает Стулова, для кинематографа в России складывается удачная ситуация после ухода западных компаний, подтверждением чему успех фильма «Чебурашка».

«Публика изголодалась по хорошему зрелищу и плюс уход западного кинематографа открыл пространство для конкуренции. Спасибо санкциям, что расчистили, в том числе, пространство», – сказала она.

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