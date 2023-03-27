Опрос во Львове: Все поголовно требуют захвата Крыма и Донбасса

Тарас Стрельцов.  
27.03.2023 16:19
  (Мск) , Львов
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Галичина, Дзен, Львов, Общество, Опрос, Сюжет дня, Украина


Львовский телеканал «NTA» опубликовал сюжет, в котором корреспондент предлагает местным жителям порассуждать на тему: «Компромисс ради мира: верите ли в возвращение всех территорий Украины?».

Ожидаемо респонденты в большинстве своём высказываются воинственно. Причем, одна из женщин, на мове требующих борьбы до победного конца, подчеркнула, что является беженкой из Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Львовский телеканал «NTA» опубликовал сюжет, в котором корреспондент предлагает местным жителям порассуждать на тему:...

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«Никаких компромиссов с захватчиком быть не может. Как говорила Голда Меир: «если тебя пришли убивать, с этими людьми нельзя договариваться». Я сама из Донецка и считаю, что нужно возвращать все территории, потому что они того стоят, и там живут наши люди, они украинцы, как мы можем их бросить?» – сказала «дончанка».

«Это территории исторически наши. Упустим сегодня Крым, завтра Донбасс, и будет беда. Русские никогда не остановятся, нужно только победить. Мало верю в российскую дипломатию, быстрее всё вернуть военным путём», – заявил опрошенный молодой человек.

Два других ответа были фактически идентичны – война до конца.

«Верю в возвращение территорий, с Россией ни в коем случае ни о чём нельзя договариваться, потому что их договоры не стоят даже бумаги, на которой они будут подписаны. Только борьба до последнего», – сказала женщина.

«Бороться до конца, слишком много было жертв, много было положено и слишком много отдано на данный момент. Слишком много хлопцев погибло, и мне кажется, даже те хлопцы, которые на Востоке воюют, не согласятся на то, что просто так отдать», – ответила львовянка.

Лишь одна из опрошенных предпочла не делать резких заявлений.

«Пусть это решает наш главнокомандующий и, наверное, матери сынов, которые находятся на территории в войне. Я не могу ничего комментировать, как оно должно быть», – сказала респондент.

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