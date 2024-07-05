Орбан обсуждает в Кремле капитуляцию Украины под шипение «тётки Урсулы»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Москве начались переговоры Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, который пару дней назад был в Киеве и, как известно, озвучивал предложение о прекращении огня, что вызвало возмущение украинских националистов, но показательное молчание Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции. Впрочем, российский президент вчера также назвал невозможным приказ войскам прекратить наступление, поскольку это даст ВСУ передышку, – с подобным обманом Москва уже сталкивалась, когда отвела армию от Киева.

Визит Орбана в Россию, подвергла резкой критике глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявив, что попытки «умиротворения не остановит Путина». И хотя Венгрия с 1 июля в рамках ротации стала председателем ЕС, но глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал: Орбан в Москве не представляет интересы Союза.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В России почему-то считается, что за миротворческой миссией Виктора Орбана стоит Китай… Скорее всего, Орбан посещает Киев и Москву на свой собственный страх и риск, присущий любому удачливому политику-суперпопулисту», – считает политолог Максим Жаров.

«Орбан решает интересы собственной страны… Его интересует транзит и газ. И немножко Закарпатья», – пишет украинский политолог Михаил Чаплыга.

Иного мнения придерживается экс-советник главы ДНР Александр Казаков. Он считает, что посреднические усилия активизировались с учетом того, что 29 августа истекает срок полномочий Верховной рады – таким образом, на Украине не останется ни легитимного президента, ни парламента.

«Орбан в Москве — это, конечно, эмиссар. Но не Евросоюза, а Трампа. Орбан привёз в Киев российское предложение. Это предложение Путина: они прекращают огонь, уходят с наших территорий, начинаются переговоры. В 1945 году нужен был нам Гитлер, чтобы подписывать капитуляцию? Нет — нам достаточно было фельдмаршала Кейтеля. Вот и сейчас нам достаточно военного человека на Украине — нам не нужны ни президент, ни Верховная Рада. В целом нам нужен с той стороны человек, приказ которого армия выполнит».

Калининградский обозреватель Александр Носович призывает не ждать от приезда Орбана прорыва.

«Особый пиетет, питаемый к Виктору Орбану в России – рудимент повышенного внимания к Европе, которое давно неактуально в новой реальности. Страстное желание найти там «наших», пусть даже эти “наши” в Европе – изгои, которые ни на что не влияют и находятся в положении мальчиков для битья. В лучшем случае, если их вообще замечают… При этом Орбан даже не «наш». Венгрия при нём вполне встроена в ЕС, НАТО и даже столь презираемую в Москве восточно-европейскую матрицу. «Особая позиция» Будапешта всегда сводится к тому, чтобы выбить Венгрии преференции в Брюсселе за отказ от этой позиции. Не было ещё ни одного пакета санкций ЕС, который заблокировала бы Венгрия».

Да и вообще, мог ли Зеленский передать какой-то секрет Путину через Орбана?

«Зеленскому за это американцы голову оторвут. Но, может быть, история в будущем покажет, что в Киеве Зеленский пригласил Орбана в баню, а там не было на Зеленском записывающего устройства ЦРУ. И Зеленский там в бане что-то смог передать Путину через Орбана», – выдвигает версию Марков.

«Чем бы это ни закончилось, можем с уверенностью предположить, что Зеленскому этого точно не простят. Возможна срочная командировка в Киев следующего Джонсона», – иронизирует обозреватель Олег Ясинский.