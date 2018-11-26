Погребинский прогнозирует политическую смерть Порошенко

26.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко рискует проиграть выборы любому кандидату, который выйдет с ним во второй тур предстоящих выборов.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, помимо основного конкурента Юлии Тимошенко, обогнать президента может экс-регионал Юрий Бойко и даже комик Владимир Зеленский.

«Последние опросы, которые провели три центра, показали, что кто бы ни выходил во второй тур выборов, Порошенко проигрывает всем, включая Юрия Бойко. И Зеленский, конечно, выигрывает. Если он пройдет, то будет как раз то, что вы хотите – Украина с президентом-комиком», – резюмировал эксперт.

При этом Погребинский отметил, что кандидатов, которые были совсем не причастны к олигархическим группам и старой власти, попросту нет.

Стоит отметить, что в настоящее время неизвестно, пройдут ли президентские выборы в марте, поскольку сегодня Верховная рада на экстренном заседании должна рассмотреть решение о введении военного положения, к которому призвал президент Порошенко и во время которого выборы не проводятся.

Ранее «ПолитНавигатор» привел заявление беглого украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что нынешний президент Украины Петр Порошенко займет «почетное» шестое место на грядущих выборах главы государства.