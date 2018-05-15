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15.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина

Порошенко капитулировал в день открытия Крымского моста


День открытия Крымского моста стал датой символической капитуляции украинского президента Петра Порошенко, который в момент, когда Владимир Путин презентовал итоги масштабной стройки, участвовал в церемонии по открытию амбулатории в Киевской области.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

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«…Открытие первого в истории капитального моста через Керченский пролив с участием Путина. Трамп поскромнее – открыл посольство в Иерусалиме, но зато с куда большим резонансом. А наш, украинский ответ – новый фельдшерско-акушерский пункт в с. Боденьки Вышгородского района Киевской области. Построенный, как говорят, на деньги компании «Кока-кола», но с личным участием Порошенко П.А.

Это даже не капитуляция Германии с его участием, это следующий уровень.

Помню времена, когда Михаил Добкин (губернатор Харьковской области на тот момент) отказывался приезжать на открытие детских садов, запуск артезианских скважин. Было мелко и заурядно для чиновника его уровня образца 2012 года. Он и мэр Харькова Геннадий Кернес открывали аэропорт и другие знаковые объекты инфраструктуры.

Теперь, по-новому, биотуалет для мэра «европейской столицы» – событие, а для недогаранта амбулатория – достижение. «…Богатыри – не вы», – отмечает Мураев.

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