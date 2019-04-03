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03.04.2019
 
Политика, Украина, Экономика
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Портников призвал смириться с вечной бедностью Украины

По сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы Украина будет продолжать оставаться бедной страной.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил киевский майданщик и антироссийский пропагандист Виталий Портников.

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“Надо делать общество, в котором люди смогут выживать в равных условиях. Надо просто понимать, что это все равно будет бедная страна, по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы. И это не пессимистические прогнозы – я просто хочу жить в реальном мире. Не вижу никаких проблем жизни в небогатой стране, когда есть равные условия, когда мы знаем, что у нас, условно говоря, есть определенное количество денег в местном бюджете, и мы понимаем, на что он расходуется”, – сказал Портников.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские экономисты признали, что за годы независимости бывшая УССР превратилась в погрязшую в долгах сырьевую колонию с бедным и сокращающемся населением.

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