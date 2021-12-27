Приближается критический год для украинских АЭС

К 2030-му году Украина должна начать вывод из эксплуатации свои атомные энергоблоки, построенные еще при СССР и выработавшие предельный ресурс. Так как заменить их нечем, это приведет к тому, что страна неизбежно столкнется с дефицитом электроэнергии.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил украинский эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас большая часть блоков из 15-ти уже работает с продленным ресурсом в 10 лет. Изначально их ресурс был 30-ть лет. (Есть такая гипотеза), что даже до 60-ти лет удастся продлить ресурс. Пока речь идет о 40-45 годах.

В энергостратегии, в последнем варианте нашей, государством утвержденной энергостратегии, написано, что на горизонте ближайших лет должны быть реализованы технические решения, прежде всего. Потому что это вопрос, прежде всего, корпуса реактора. То есть, для того, чтобы подтвердить пригодность корпуса реактора к работе от проектных 30-ти до непроектных 60-ти, нужно его обследовать.

Основной момент – это обследование корпуса реактора. Если корпус реактора будет негерметичен, что происходит – утечка радиоактивного вещества. Там, конечно, сам реактор находится внутри блока, несомненно, это не конец, но, тем не менее, это уже нестандартный, непроектный режим работы с возможным вредом для персонала и прочим-прочим, колоссальными убытками экономическими, потому что это хозяйство нужно каким-то образом потом содержать, а потом еще и дезактивировать, приводить его к какому-то виду. Поэтому вот такая гипотеза.

Самый молодой блок был завершен в 95-м году. Самый старый – это Ровенская станция, должен быть выведен из эксплуатации на горизонте 30-го года… Грубо говоря, если не будет технических решений, то к 30-м годам у нас уже будет дефицит мощности, потому что заместить эти блоки нечем. Тепловая генерация не строится, не модернизируется, угля нет», – заявил Марунич.