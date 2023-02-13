Прикрываясь мясом теробороны, ВСУ готовят мощный нацистский ударный кулак

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Проводимая Киевом тотальная мобилизация и отправка украинских граждан на убой позволяет бандеровцам расслабить Россию и подготовить в тылу мощную ударную группировку из убеждённых нацистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что нам показывают и рассказывают во время войны – это дезинформация. Абсолютно всё. Когда наша Матвиенко выходит, и говорит: «Давайте идти на переговоры» – это дезинформация. Когда Песков, Зеленский, Шольц что-то говорят – это дезинформация. Когда противники что-то рассказывают о своих планах, или о положении дел, или намеренно вдруг забивают сеть роликами какого-то содержания, надо предполагать, что в действительности – всё может быть совершенно наоборот. Это всё часть информационной войны», – отметил писатель.

Он добавил, что информация о тотальной мобилизации на Украине верна, однако не стоит праздновать победу раньше времени.

«Я думаю, что не цензурируется большой поток информации из Украины о том, что там всё плохо с мобилизованными, что они не хотят воевать, что большие потери. Я думаю, это отчасти для того, чтобы создать у нас ощущение близкой победы и чтобы мы расслабились, но дело не в этом. Они сейчас действительно мобилизуют каких-то рандомных людей на улице, и кидают их сразу в пекло. Но за спиной этих рандомных людей, мяса, они готовят ударный кулак из хорошо обученных и мотивированных бойцов, которых берегут до времени. Сейчас в этом их тактика – они хватают на улицах каких-то бомжей, посылают их умирать, чтобы не тратить те группировки, которые они готовят. А готовят к апрелю и маю войска другого характера. Оснащённые западным оружием, посаженные на западную бронетехнику, мотивированные, обученные», – сказал Садулаев.

По мнению писателя, когда эта группировка будет сформирована, то сможет нанести очень сильный удар.

«Они просто не хотят их тратить, поэтому бросают бомжей. Мясом заслоняются, а ценные войска берегут для решительного удара. Мы не знаем, когда он последует. Говорят, апрель-май, когда дороги станут проходимы. Станут–не станут, сейчас всем плевать. Единственный временной ограничитель – когда им удастся собрать этот кулак, они определят направление удара, и пойдут в наступление. Поэтому обольщаться не надо. Надо готовиться к встрече с хорошо вооружённым, сильным и мотивированным врагом, который пока что прикрывается от нас своими бомжами и мясом», – резюмировал он.