23.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Профсоюзы: Российских олигархов надо заставить поделиться сверхдоходами

Чтобы избежать повышения пенсионного возраста в России, необходимо заставить олигархов поделиться своими сверхдоходами – привести в действие принятый ранее закон «О профессиональных пенсионных системах».

Об этом глава Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил в ходе конференции, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас нет никакой нужды повышать пенсионный возраст с целью наполнения бюджета Пенсионного фонда, просто потому, что 30% наших достойных сограждан выходят на пенсию досрочно. Шахтёры, металлурги, машинисты, врачи, учителя, работники Крайнего Севера, силовики – эти люди имеют полное право на досрочную пенсию. Но получается, когда совершенно достойный металлург выходит на пенсию в 45 или 50 лет, машинист тепловоза выходит на пенсию в 55 лет, и этот период его льготной пенсии платим мы с вами, наш общий с вами Пенсионный фонд, а не хозяин предприятия.

Напомню, что лидерами российского «Форбса» являются металлургические магнаты Лисин и Мордашов. Именно эти металлургические магнаты получают свой гешефт от эксплуатации труда горняков и металлургов. Спрашивается, почему они не выплачивают 10 лет эту льготную пенсию из своих доходов, почему платим мы с вами?

И это не просто так, 15 лет назад Государственная дума приняла в первом чтении закон «О профессиональных пенсионных системах», когда работодатели создают специальные фонды, из которых выплачивают досрочные пенсии. Закон был принят в первом чтении в 2002 году и до сих пор не принят в других чтениях.

Наше требование – это ввести профессиональные пенсионные системы, как один из механизмов, исключающих повышение пенсионного возраста», – рассказал Храмов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», профсоюзы собрали миллионы подписей против повышения пенсионного возраста в РФ.