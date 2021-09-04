Путину сообщили о провале Зеленского в США

04.09.2021 01:57 (Мск), Владивосток, Михаил Рябов

Новости Украины

Американские СМИ проигнорировали визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

На это обратил внимание российский телеведущий Сергей Брилёв, который накануне был модератором форума, проходившего во Владивостоке с участием президента РФ Владимира Путина.

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«В те сутки, когда президент Зеленский был в Вашингтоне, вёрстка, например, моих коллег на Всемирной службе Би-Би-Си, на телевидении, выглядела так: неизбежный Афганистан, аборты в Техасе, наводнение в Испании. А этого визита не было. У меня такое ощущение, что в России как-то больше на это внимания обращаем, чем даже принимающая сторона», – сказал Брилёв Путину.

Российский президент выразил надежду, что когда-то и руководство Украины будет посещать форум во Владивостоке.

«Это зависит не от России, это зависит от украинского народа и от избирателей на Украине. Они должны определять уровень, качество, результаты работы тех людей, за которых они проголосовали. И если президент Зеленский будет избран и свою реальную политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да. Только, к сожалению, на практике всё происходит совсем наоборот. На практике не одно поколение украинских руководителей приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, решения всех вопросов, которые накопились за предыдущие годы, а потом беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику совершенно в другом направлении. И происходит это под давлением крайних националистов. Такое впечатление, что вновь избранные лидеры, после того как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и всё делают для того, чтобы удовлетворить их амбиции. К каким результатам это приводит, мы видим по состоянию украинской экономики и социальной сферы», – сказал Путин.